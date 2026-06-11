Críticas a Santiago Peña por priorizar a la ANR antes que a la ciudadanía en su informe anual

El próximo 17 de junio, el presidente Santiago Peña dará su informe anual de gestión primero ante el titular de la ANR y su mentor político, Horacio Cartes, como es habitual desde que asumió el cargo en el 2023.

Sobre esta situación, el senador José Oviedo mencionó, que eso no está prohibido, pero eso demuestra las prioridades del presidente. “Primero el partido y luego el Paraguay”.

“Yo me opongo totalmente a eso. Es una falta de respeto. Primero debería rendir cuentas ante la ciudadanía y después ante su partido”.

Sabemos que hay un mandamás que lo puso ahí y lo sostiene. “Sabemos dónde está el poder y a lo mejor por eso le rinde cuentas primero a él”.

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Para finalizar, el legislador insta al presidente a que se encargue de las instituciones, porque no están funcionando bien. “Celebro lo de la ANDE, que haya derogado esos decretos, pero hay mucho más por hacer”.