Política
11 de junio de 2026 a la - 11:06

Críticas a Santiago Peña por priorizar a la ANR antes que a la ciudadanía en su informe anual

Senador José Oviedo, del parido Yo Creo.
Senador José Oviedo, del parido Yo Creo.

El presidente Santiago Peña presentará su informe anual de gestión ante el titular de la ANR, Horacio Cartes, antes que al Congreso. El senador José Oviedo cuestiona las prioridades políticas del mandatario y advierte sobre la influencia del poder partidario en la administración nacional.

Por ABC Color

El próximo 17 de junio, el presidente Santiago Peña dará su informe anual de gestión primero ante el titular de la ANR y su mentor político, Horacio Cartes, como es habitual desde que asumió el cargo en el 2023.

Sobre esta situación, el senador José Oviedo mencionó, que eso no está prohibido, pero eso demuestra las prioridades del presidente. “Primero el partido y luego el Paraguay”.

“Yo me opongo totalmente a eso. Es una falta de respeto. Primero debería rendir cuentas ante la ciudadanía y después ante su partido”.

Sabemos que hay un mandamás que lo puso ahí y lo sostiene. “Sabemos dónde está el poder y a lo mejor por eso le rinde cuentas primero a él”.

Lea más: Peña dará su informe de gestión primero a Cartes en ANR, luego al Congreso

Para finalizar, el legislador insta al presidente a que se encargue de las instituciones, porque no están funcionando bien. “Celebro lo de la ANDE, que haya derogado esos decretos, pero hay mucho más por hacer”.