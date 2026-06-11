Intendente de Bella Vista Norte renuncia al cargo para buscar la reelección

El intendente de Bella Vista Norte, Luis Fernando Brítez Villalba (ANR), presentó formalmente su renuncia al cargo ante la Junta Municipal, para dar cumplimiento al mandato de la ley vigente en la materia en nuestro país, que obliga a los jefes comunales a renunciar a sus cargos 3 meses antes de las elecciones.

“En nuestra última sesión recibimos la renuncia al cargo del intendente y aprobamos por unanimidad”, señaló Domy Domínguez (ANR), miembro del órgano legislativo comunal. Agregó que en la misma sesión se decidió que el concejal Nelson Ramírez Mora (ANR), asuma como encargado de despacho durante las próximas tres semanas.

Domínguez informó, además, que fue electo el edil Gustavo González Mendoza (ANR) como el que completará el mandato dejado por Brítez pero asumirá recién en los primeros días de julio, la banca que queda vacante en el colegiado, será ocupada por Gregorio Malberti (ANR) quien fue convocado para jurar en la próxima sesión.

Sin internas para la intendencia

En la ciudad de Bella Vista Norte no hubo contienda electoral para definir candidaturas para la Intendencia; por la ANR, Luis Fernando Brítez Villalba fue designado por dirigentes como el candidato de consenso y solo se hicieron efectivas las internas partidarias para la lista de candidatos de la Junta Municipal el pasado 7 de junio. Misma situación se dio en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), agrupación política que postula a Vilma Sánchez Fleitas, también de consenso, como candidata a la Intendencia.

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Bella Vista Norte es uno de los 6 distritos del Departamento de Amambay, con una población de más de 12.000 personas; más de 8.000 electores están habilitados para ejercer el voto el próximo 4 de octubre y elegir a sus nuevas autoridades municipales, según los registros.