“No hay apuro”: Pedro Alliana desmiente una definición inminente de su compañero de fórmula para el 2028

“Todavía no tengo fecha, no hay apuro”, respondió el vicepresidente Pedro Alliana a ABC Color al ser consultado sobre cuándo definirá a su compañero de fórmula.

La declaración llega después de que el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), afirmara recientemente que el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, sería confirmado en los próximos días como integrante de la chapa presidencial oficialista.

Actualmente, los principales nombres que disputan el lugar en la fórmula son el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el gobernador de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

Lea más: ¿Quiere la chapa?: Latorre le exhibe “carrocería” a Beto Ovelar, quien apuesta por Baruja

La postura de Alliana contrasta con el pronóstico realizado por Ovelar, quien incluso sostuvo que dentro del Comando Político de Honor Colorado existe una amplia simpatía hacia Baruja y que su candidatura terminaría consolidándose en breve.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La disputa interna sigue abierta

La definición de la chapa presidencial se convirtió en uno de los temas más sensibles dentro del cartismo. Ovelar había descartado prácticamente las posibilidades de Latorre al afirmar que “no le da la carrocería” para ser vicepresidente, lo que provocó una inmediata respuesta del titular de Diputados.

“Estamos demostrando que tenemos la carrocería para jugar cualquier partido”, retrucó ayer Latorre, quien además recordó sus 14 años de militancia dentro de Honor Colorado, resaltando que forma parte del primer anillo del sector liderado por Horacio Cartes.

Lea más: Rápidamente “llevan” a Cartes el nombre de Baruja para la Vice

La pulseada interna también involucra a los gobernadores oficialistas, que impulsan la candidatura de César “Cesarito” Sosa, mientras que la bancada cartista en el Senado se inclina por Baruja.

Una definición que sigue postergada

Ya el pasado 25 de abril, Alliana había manifestado que no tenía apuro en anunciar a su compañero de fórmula, argumentando que la prioridad eran las elecciones internas municipales y el acompañamiento a los candidatos de su sector.

Sin embargo, una vez superado ese proceso electoral, el vicepresidente mantiene exactamente la misma postura, enviando una señal clara de que la decisión todavía está lejos de cerrarse y que la disputa entre Baruja, Latorre y Sosa continúa abierta dentro del oficialismo.

La cautela de Alliana también refleja la necesidad de equilibrar las distintas corrientes de Honor Colorado y evitar una fractura interna prematura en la carrera hacia las presidenciales de 2028, donde el vicepresidente aparece como el principal candidato del movimiento liderado por Horacio Cartes.