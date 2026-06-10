¿Quiere la chapa?: Latorre le exhibe “carrocería” a Beto Ovelar, quien apuesta por Baruja

La carrera por definir el candidato a vicepresidente que acompañará a Pedro Alliana en la chapa de Honor Colorado para el 2028 sigue con altas revoluciones, luego de que el senador Silvio “Beto” Ovelar le eche gasolina afirmando que está prácticamente definido que el elegido será el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, a la par de mandar a la cuneta al presidente de Diputados, el cartista Raúl Latorre.

El senador Silvio “Beto” Ovelar, integrante del Comando Político de Honor Colorado al igual que Baruja y Latorre, había disparado contra el presidente de Diputados, que tiene aspiraciones de acompañar a Alliana como candidato a vice para el 2028, más ahora, después de que su candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez, haya ganado la interna colorada.

“Latorre puede ser un muy buen senador por Asunción, pero no le da la carrocería para ser vicepresidente, desde mi punto de vista”, había dicho “Beto” Ovelar.

Las declaraciones las realizó teniendo en cuenta que Baruja es el candidato de los senadores y con la aparente bendición de Horacio Cartes, mientras que Latorre es de los Diputados.

“Lo de Baruja creo que se va a consolidar en pocos días más. Yo no creo que haya una puja entre Latorre y Baruja, el Comando en su gran mayoría simpatiza con Baruja”, insistió Ovelar.

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Finalmente, dijo no querer cometer una infidencia al hablar de la preferencia de Cartes sin que él mismo lo diga y acotó que la decisión final la tendría Alliana.

Latorre le vuelca la carrocería

No tardó Latorre en responderle a “Beto” Ovelar, a quien incluso hasta el inicio de este periodo los unía la “custodia compartida” del nepobaby Alejandro “Tratito” Ovelar Ayala, hijo de Beto y contratado en la Cámara de Diputados a cargo de Latorre hasta que se vio forzado a renunciar.

“Yo estoy a disposición del equipo. Finalmente donde nos toque nosotros vamos a estar. Sin ánimo de ser soberio, yo creo que sistemáticamente estamos demostrando que tenemos la carrocería para jugar cualquier partido", respondió Latorre al ser consultado sobre las expresiones de Ovelar.

El mismo, no obstante, insistió en que siguen enfocados en el 4 de octubre y en ganar ahora las elecciones municipales en Asunción.

Latorre no desaprovechó la oportunidad para refregarle a “Beto” Ovelar su condición de arrimado al movimiento Honor Colorado, ya que fue uno de los que “cruzó el Rubicón” tras militar en el abdismo.

“Para los que nos consideramos todavía jóvenes, hay mucho por delante y si hay algo que yo tengo bien claro es el hecho de que, como lo vengo haciendo desde hace 14 años, yo quiero seguir militando en el movimiento (Honor Colorado)”, disparó.