Santiago Peña se reunió con Marco Rubio en EE.UU. y esto fue lo abordado

Hoy, el presidente Santiago Peña tuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte de la visita oficial del mandatario al territorio norteamericano.

De hecho, ambos ya fueron vistos ayer en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde la selección nacional fue goleada por la de EE.UU., anfitriona del Mundial 2026.

En lo que refiere al encuentro de este sábado, desde la Presidencia de la República sostienen que ambos “avanzaron en una agenda bilateral enfocada en el crecimiento económico, la atracción de inversiones y la seguridad”.

Asimismo, entre lo abordado, mencionan “temas clave” como la carne paraguaya, las gestiones para establecer una conexión aérea directa entre ambos países e inclusive una próxima firma de acuerdos en materia de seguridad y generación de energía nuclear.

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Esto dice el Departamento de Estado sobre la reunión

Por parte del Gobierno de Estados Unidos sobre el encuentro entre Peña y Rubio, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró lo siguiente:

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“El Secretario de Estado Marco Rubio se reunió hoy con el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, miembro fundador de la Junta Presidencial para la Paz en Oriente Medio y Escudo de las Américas, reafirmando los sólidos lazos y compromisos compartidos que han definido la alianza estratégica entre Estados Unidos y Paraguay durante los últimos 18 meses”.

También mencionó que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y el Banco de Exportación e Importación “colaboran para apoyar proyectos que impulsan el crecimiento económico de Paraguay” y las prioridades estratégicas de Estados Unidos entre las que se encuentra el desarrollo de infraestructura digital avanzada.

“Ambos países trabajan juntos para fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional e impulsar el comercio y la inversión en diversos sectores de interés mutuo”, detallan los estadounidenses.

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