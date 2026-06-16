Licencia de paternidad: ¿Un mes o más? El debate que surgió hoy en una comisión del Senado

La propuesta fue presentada por el senador José Oviedo, de Cruzada Nacional, en el marco del proyecto de ley de promoción, protección y apoyo a la maternidad, la lactancia materna y la paternidad.

El legislador explicó que la iniciativa surgió a partir de numerosos casos de padres que perdieron sus empleos luego del nacimiento de sus hijos, situación que, según sostuvo, deja a las familias en una posición de vulnerabilidad económica en una etapa especialmente sensible.

El proyecto plantea 30 días de licencia y un año de protección

La iniciativa establece una ampliación del permiso de paternidad de los actuales plazos vigentes a 30 días corridos. Además, incorpora un fuero especial para evitar que el trabajador sea despedido durante un año posterior al nacimiento del hijo, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica del hogar.

Según explicó Oviedo durante la reunión de la comisión de Equidad y Género, la medida busca fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, reducir gastos familiares vinculados a servicios de cuidado y disminuir las diferencias de costos laborales que enfrentan hombres y mujeres al momento de la contratación.

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Asimismo, ofrece incentivos para mejorar la tasa de natalidad y reducir las diferencias de costos para las patronales entre hombres y mujeres.

El alto índice de cesáreas sustenta la necesidad, afirman

Oviedo argumentó que la presencia activa del padre durante las primeras semanas posteriores al nacimiento resulta especialmente importante debido al elevado porcentaje de partos por cesárea registrado en Paraguay.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el 48,7% de los nacimientos se realizan mediante cesárea, mientras que el 51,3% corresponde a partos normales.

El senador señaló que la recuperación de una cesárea demanda un proceso prolongado, por lo que el acompañamiento del padre se vuelve fundamental para asistir en el cuidado del recién nacido mientras la madre se recupera de una cirugía mayor.

UNICEF recomienda ampliar los permisos parentales

Durante el análisis del proyecto también se mencionaron informes de UNICEF que destacan los beneficios de las licencias de maternidad, paternidad y parentales para el bienestar infantil y familiar.

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Según el organismo, estas medidas contribuyen a disminuir la mortalidad infantil, aumentar las tasas de inmunización, fortalecer la responsabilidad parental, reducir gastos familiares en cuidados externos y fomentar una mayor participación de los hombres en la crianza de sus hijos.

Asimismo, UNICEF recomienda a Paraguay avanzar en tres aspectos:

Ampliar y fortalecer los permisos parentales totalmente remunerados.

Extender los períodos de descanso para lactancia hasta los 24 meses.

Incentivar económicamente a las empresas para instalar salas de lactancia.

Ministerio de Trabajo plantea dudas sobre el financiamiento

Durante el debate se recordó que el Ministerio de Trabajo expresó reparos al proyecto debido a la falta de datos suficientes sobre despidos de padres tras el nacimiento de sus hijos.

Además, la cartera laboral cuestiona quién asumiría el costo derivado de la ampliación de la licencia remunerada, especialmente en relación con los días adicionales que deberían ser cubiertos económicamente.

El propio Oviedo reconoció la necesidad de contar con más información y estadísticas sobre los casos de desvinculación laboral que afectan a trabajadores que acaban de convertirse en padres.

Esperanza Martínez pide esperar propuesta de Diputados

La senadora Esperanza Martínez solicitó aplazar el dictamen y aguardar la remisión del proyecto que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.

La legisladora señaló que Paraguay registra cerca de un 60% de informalidad laboral, situación que dificulta incluso el cumplimiento efectivo de los derechos ya establecidos por ley. En ese sentido, consideró necesario impulsar campañas que promuevan el cumplimiento de las normativas vigentes y analizar conjuntamente ambas propuestas antes de emitir una recomendación definitiva.

La principal diferencia entre ambas iniciativas radica en la duración de la licencia: mientras el proyecto de Oviedo plantea 30 días corridos, la propuesta proveniente de Diputados eleva el permiso de paternidad a ocho semanas.