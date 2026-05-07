Video: IPS rechaza extender licencia por paternidad. “Es una exageración”

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) manifestó esta mañana su postura unánime en contra del proyecto de ley que busca modificar el régimen de maternidad y paternidad en el país. El plan ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados, que debe ahora analizar los puntos en particular.

Los consejeros calificaron como una “exageración” la propuesta de otorgar 30 días de licencia a los papás, argumentando que la institución no está en condiciones financieras de absorber dicho costo.

Licencia por paternidad: ​un impacto financiero “altísimo”

​Durante la sesión, el debate giró en torno al impacto económico que representaría para la previsional el pago de reposos por paternidad extendida.

​“Hoy ya estamos teniendo un costo altísimo que se le tiró todo al IPS: el costo del reposo de maternidad. Es uno de los principales flujos que erosionan la economía de la institución”, señaló el consejero Víctor Insfrán, subrayando que sumar una licencia prolongada para los hombres profundizaría la crisis financiera.

​Argumentos del Consejo: “Raya en la incoherencia”

​El rechazo de los consejeros se fundamentó en la realidad paraguaya. ​Durante la sesión, se cuestionó que el proyecto intente replicar prácticas de otras latitudes con realidades socioeconómicas distintas. “Raya en la incoherencia”, afirmaron, señalando que 30 días es un tiempo excesivo para el contexto paraguayo.

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Los consejeros hablaron incluso de riesgo de conflictividad laboral, al mencionar que los empresarios tampoco estarían de acuerdo con el proceso propuesto.

La postura tomada por los consejeros fue avalada por Isaías Fretes, presidente del seguro social, quien también consideró excesivo otorgar 30 días de licencia por paternidad.

​El factor salud pública

​Otro de los puntos de preocupación expresados durante la sesión fue la incapacidad del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), lo que derivaría en que toda la demanda recaiga exclusivamente sobre el IPS.

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​Actualmente, la Ley N° 5508/15 establece un periodo de licencia por paternidad de dos semanas (14 días) con goce de sueldo. El nuevo proyecto de ley, que ahora cuenta con la oposición frontal de la máxima instancia del IPS, pretende duplicar este periodo, además de introducir otras reformas en el apoyo a la lactancia y maternidad.

​La nota oficial con la postura institucional del IPS será remitida al Congreso Nacional para su consideración en el estudio del proyecto de ley.