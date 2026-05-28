Molestan los cuestionamientos y piensan criminalizar las denuncias, dice Esperanza Martínez

La senadora Esperanza Martínez lamentó que el oficialismo esté buscando criminalizar las denuncias bajo la excusa de que “sean falsas” y agregó que el objetivo es amedrentar a periodistas, a medios de comunicación y a opositores que cuestionan al gobierno.

“En Diputados aprobaron una ley que criminaliza la denuncia falsa. Cuidado periodistas y medios de comunicación que no dicen sí a todas las cosas de este gobierno porque ahora podes ir a la cárcel”, lamentó Esperanza Martínez.

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El martes último, sin mucho debate, la Cámara de Diputados aprobó el polémico proyecto de ley que pretende criminalizar la “denuncia falsa” y establecer hasta 6 años de cárcel, impulsado por el cartista Yamil Esgaib.

La iniciativa es muy cuestionada por profesionales del derecho, quienes indican que la redacción es ambigua y debe ser mejorada; sin embargo, el senador Derlis Maidana (ANR-HC) ya adelantó que en el Senado el cartismo apoyaría la iniciativa.

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“Resulta que ahora cuestionar al presidente, exigirle transparencia, exigirle honestidad, exigirle que cumpla con la ley y la Constitución ya puede ser peligroso porque tras la impunidad que hay en este país ya te puede costar 6 años de cárcel”, dijo la senadora Martínez.

Impunidad absoluta

La parlamentaria lamentó que se busque criminalizar a las personas que presentan denuncias, y mientras se blanquea a otras, ligadas al gobierno.

“En Paraguay la impunidad ya no es abstracta tiene consecuencias concretas. Este país se convirtió en el refugio de inversores que vienen a llevar plata y lavar dinero. Este es un país en donde se hace campaña sucia con dinero público”, lamentó la senadora.

Cuestionó el blanqueo que hizo la Contraloría General de la República al presidente Santiago Peña que no encontró nada en su examen de correspondencia. Cuestionó también las modificaciones que hizo el cartismo aprovechando de su mayoría a la Ley de “Puertas Giratorias” y las leyes que tenían que ver con las Declaraciones Juradas.

“Cuando quisimos legislar sobre las puertas giratorias para evitar que los amigos del poder se lleven información privilegiada. Las modificaciones a las Declaraciones Juradas antes era un delito, ahora ya no. Santiago Peña hace cambios a su antojo ante la CGR y no hay trazabilidad de nada”, dijo Esperanza Martínez.

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No hacerse del ñembotavy

La senadora pidió al fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, a no hacerse del “ñembotavy” y continuar con la investigación que presentó junto a un grupo de senadores contra Santiago Peña por su acelerado crecimiento patrimonial.

“El informe de Contraloría en ningún momento puede constituirse en el argumento para que se cierre la investigación fiscal y penal con relación al patrimonio de Santiago Peña. El fiscal general del Estado quiere hoy tomar este informe para lavarse las manos y decir que no hay crecimiento patrimonial. No se puede hacer del ñembotavy, debe seguir investigando hasta dar claridad a todas las dudas”, sostuvo Esperanza Martínez.