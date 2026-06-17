Caso Tomás Olmedo: Juez ratifica audiencia preliminar

El juez Rodrigo Estigarribia rechazó una reposición contra la convocatoria a audiencia preliminar en el caso que investiga al intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-FR), y otras cinco personas acusadas por estafa y lesión de confianza a raíz de un presunto perjuicio de G. 738 millones.

La defensa del funcionario municipal acusado, Marcos Isaías Meza Ortiz, alegó la existencia de una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver sobre la decisión judicial de reapertura de la causa.

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Sin embargo, para el juez Rodrigo Estigarribia, la providencia recurrida dispuso únicamente la convocatoria a audiencia preliminar.

Es decir, una de mero trámite cuyo único objeto es posibilitar la sustanciación de la audiencia preliminar, por lo que la misma no modifica la situación jurídica de los procesados, no restringe derechos, ni genera por sí misma, un agravio jurídicamente relevante.

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El juzgado argumentó, además, que no se acreditó la existencia de resolución alguna emanada de la Sala Constitucional que disponga la suspensión de los efectos del fallo de la Cámara de Apelación que confirmó la reapertura de la causa.

Al rechazar la reposición, el juez Rodrigo Estigarribia remitió el expediente al Tribunal de Alzada por la apelación subsidiaria.

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En la causa por supuesta sobrefacturación y pago por obras fantasmas que ocasionaron un millonario daño patrimonial están acusados; el intendente Tomás Olmedo y los funcionarios municipales; Marcos Isaías Meza Ortiz, Enrique Hugo Delvalle García, Daniel David Sánchez Arza, Flavio Javier Duarte Vallovera y Arnaldo Gauna Martínez.