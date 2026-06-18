En la Nunciatura: Peña expone los avances del Gobierno ante el Cuerpo Diplomático

“Me reuní con los representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país para dialogar sobre los avances y proyectos de nuestra nación. Durante este encuentro, compartimos las acciones estratégicas que estamos impulsando desde el Gobierno del Paraguay para fortalecer nuestro sistema de salud, garantizar mayor seguridad, transformar la educación y dinamizar nuestra economía”.

Así refirió el presidente de la República, Santiago Peña, en un posteo en redes sociales. Fue al informar sobre la reunión que mantuvo con el Cuerpo Diplomático acreditado en Paraguay, que se llevó a cabo en la sede de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede.

“Estamos fortaleciendo las relaciones bilaterales a nivel regional e internacional. Seguimos trabajando con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los compatriotas y posicionar a nuestro país en el mundo”, expresó el jefe de Estado.

Peña estuvo acompañado en el encuentro por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano.

La presencia del titular del Poder Ejecutivo es a pocos días de su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional el próximo miércoles 1 de julio, ocasión en la que el Cuerpo Diplomático es invitado especial.

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El encuentro fue presidido por el nuncio Vincenzo Turturro. El embajador de Taiwán, Iván Y. J. Lee, no asistió por motivos de agenda, informaron fuentes diplomáticas. Asistió en su reemplazo el ministro Tommy Guo.

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“Intercambio de visiones”

Por su parte, la Cancillería nacional informó que “el encuentro permitió intercambiar visiones sobre temas de interés común y asuntos de la agenda internacional”, además “de reafirmar el compromiso de Paraguay con el diálogo y el fortalecimiento de las relaciones con los países”.