IPS confirma nueva licitación de limpieza tras escándalo por millonarios pagos

Tras el conocimiento público de que los contratos vigentes con empresas tercerizadas revelan pagos G. 9,5 millones mensuales por cada personal de limpieza dentro del IPS, la ingeniera Priscila Flor, directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la previsional, detalló que lo contratado corresponde a un “servicio integral de limpieza”.

“No es que los 9,5 millones es el salario de una limpiadora. El costeo del servicio incluye el costo de la mano de obra en donde el empresario tendría que tener en cuenta todos los costos, vacaciones, aguinaldos, cargas sociales, ausencias, reemplazos. Además de eso, el IPS en sus contratos prevé proveer ciertos equipamientos, insumos, dos vehículos", mencionó.

Asimismo, citó que entre los insumos se encuentran desinfectantes, alcohol, hipoclorito de sodio, detergentes y todo otro tipo de elementos de limpieza como repasadores, escobas, aspiradoras.

En referencia al contrato en sí, la funcionaria recordó que son del año 2024 -durante la presidencia de Jorge Brítez- y estos fueron adjudicados en octubre de ese año, mientras que la administración del actual presidente, Isaías Fretes, inició en abril de este año.

“Nos encontramos en la fase de ejecución de los contratos, difícilmente podemos decirte si los precios nos resultan costosos o no ya que no estuvimos en la etapa de evaluación de las ofertas”, alegó.

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Nueva licitación para limpieza

De igual manera, Flor, confirmó que ya se prevé una nueva licitación para el servicio nuevo llamado para el servicio en el área Central.

También dijo que el presupuesto estimado tuvo un importante ajuste tras una revisión financiera, ya que originalmente se presupuestaba un gasto de G. 139.000 millones, pero el monto se redujo a aproximadamente G. 90.000 millones, aunque reiteró que el monto es “estimado”.

Al respecto, estimó que el nuevo llamado podría tener una resolución de adjudicación para julio, probablemente para la quincena.

“El llamado ya ingresó al Consejo en la última sesión; quedó pendiente para un mejor análisis para adecuar los costos, presupuestados o estimados”, mencionó.

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Denuncias sobre incumplimiento de pago de salarios

Por su parte, María Luisa Espínola, directora de Servicios Administrativos, sostuvo que se realizan fiscalizaciones para confirmar el cumplimiento del contrato aún vigente.

Además, mencionó que en lo que refiere a los aportes a la previsional por parte de las empresas “no encontramos ninguna irregularidad”, pero sobre las denuncias sobre la falta de pagos de salario, alegó que “eso es competencia del Ministerio de Trabajo”.

“El Ministerio de Trabajo es el órgano rector de las relaciones laborales entre empleador y trabajador en el sector privado. No es competencia del IPS; lo que el IPS certifica es el aporte del seguro social”, agregó.

“Nosotros realmente no tenemos quejas del servicio propiamente dicho, las quejas que recibimos son en cuanto al salario de las limpiadoras”, reconfirmó.

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