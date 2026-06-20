Exasesor del presidente de Chile se acredita como embajador en Paraguay

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, recibió el jueves pasado las copias de las cartas credenciales del embajador designado de la República de Chile Paraguay, Hernán Brantes Glavic. Durante el encuentro, abordaron temas de la agenda bilateral y otros asuntos de interés común, refiere el informe oficial de la Cancillería nacional.

El embajador Brantes es diplomático de carrera. Se desempeñó como embajador de Chile en Corea y en Kenia, además de embajador concurrente en Mongolia y representante permanente ante la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi.

Asimismo, ejerció funciones como director de Servicios Consulares de la Cancillería chilena y cónsul general en Milán, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad del Cabo y Hong Kong, además de cónsul general concurrente en Macao.

Se aguarda que el nuevo embajador de Chile presente los originales de las cartas credenciales ante el presidente Santiago Peña, ceremonia que se llevará a cabo en Palacio de López.

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Asesor del presidente

El medio digital chileno The Clinic informó en su momento el entonces presidente electo de Chile, José Antonio Kast, contó con un equipo diverso que lo asesora en materia internacional.

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Señaló que en ese grupo una de las figuras que tiene mayor trayectoria en materia diplomática fue el exembajador Hernán Brantes, quien cuenta con más de 42 años de trayectoria en materias internacionales.

“Brantes fue uno de los encargados de la asesoría internacional que recibió José Antonio Kast durante su tercera campaña a La Moneda y estuvo a cargo de un equipo que mantuvo directa coordinación con Carmen Soza, quien estuvo a cargo del programa presidencial del líder republicano”, refiere.

El portal chileno indica que Brantes Glavic es hijo de Hernán Brantes Martínez, político y militar que llegó a ser intendente de facto de la provincia de Colchagua en 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Agrega que, por ese entonces, Brantes Glavic estudiaba Construcción Civil en la Universidad de Santiago, casa de estudios de la que se tituló en 1976. Dos años después se titularía de la Academia Diplomática, apunta.

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Socio clave del país

Chile es un socio clave de Paraguay, una de las ventanas del país para la salida al Pacífico y Asia. De acuerdo con un reporte del Senacsa, Chile encabeza hasta abril la lista de los mayores compradores de carne bovina paraguaya, con el 34% del total, equivalente a 30.001.797 kilogramos por un valor de US$ 205 millones.

Además el país transandino es un comprador de productos manufacturados de Paraguay. También nuestro país exporta de dijo país, una variedad de productos como el renombrado vino chileno.