Menos exportación de carne, pero abril logra el mejor precio por tonelada del año

A pesar de la mejora en los precios internacionales, los envíos de carne paraguaya volvieron a caer en abril, tanto en volumen como en ingresos, según el último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). No obstante, la cotización por la tonelada exportada de la proteína roja alcanzó en este mes su mejor nivel del año.

De acuerdo con el boletín del Senacsa, las colocaciones de carne en abril -no incluye menudencias- fueron 18.551.586 kilogramos por US$ 124 millones, el segundo nivel más bajo del año solo por encima de enero, cuando se enviaron al exterior US$ 116 millones por 17.974.195 kilogramos.

Mejora mensual del precio promedio en abril

Pese a la menor dinámica en los envíos, el precio promedio mostró una mejora sostenida en los últimos meses. En enero se ubicó en US$ 6.439 por tonelada, en febrero en US$ 6.485 y en marzo en US$ 6.624, hasta alcanzar en abril los US$ 6.734, el valor más alto en lo que va de 2026. Esto evidencia una recuperación en la cotización del producto paraguayo en el mercado internacional. (gráfico).

Exportaciones totales suman US$ 578 millones

Sumado los cuatro meses del año las colocaciones de carne bovina a los distintos mercados totalizaron US$ 578 millones, equivalentes a 87.899.181 kilogramos, según el Senacsa.

En comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se alcanzaron US$ 658 millones por 116.997.193 kilogramos, en 2026 se registró una caída del 24,8% en volumen y del 12% en ingresos.

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Según autoridades del complejo cárnico, esta reducción responde, por un lado, a la etapa final del proceso de vacunación y, por otro, a los problemas de caminos en el Chaco, que dificultaron el traslado de animales hacia los frigoríficos.

Principales mercados

De acuerdo con el reporte del Senacsa, Chile encabeza hasta abril la lista de los mayores compradores de carne bovina paraguaya, con el 34% del total, equivalente a 30.001.797 kilogramos por un valor de US$ 205 millones.

Le sigue Estados Unidos, con 15.074.815 kilogramos por US$ 83 millones. En tercer lugar se ubica Israel, con 11.155.196 kilogramos por US$ 82 millones.

El cuarto y quinto lugar lo ocupan Taiwán, con 9.290.970 kilogramos por US$ 36 millones, y Canadá, con 7.078.956 kilogramos que generaron US$ 42 millones.