Sixto Pereira recuerda la destitución de Lugo y afirma que ahora gobierna la mafia

El exsenador Sixto Pereira del Partido Tekojoja, recordó hoy que mañana 22 de junio, se cumplen 14 años de la destitución, en un polémico juicio político del Congreso, del entonces presidente de la República, Fernando Lugo Méndez (Alianza Patriótica para el Cambio), electo en unas históricas elecciones en abril de 2008, hecho que marcó la caída del Partido Colorado del poder tras 53 años en el poder.

Pereira aludió al controvertido juicio político que destituyó a Lugo por supuesto mal desempeño de funciones. Uno de los hechos que marcaron su salida fue la masacre en Curuguaty, dónde fallecieron 11 campeslnos y seis policías.

La caída de Lugo del poder motivó la suspensión de Paraguay en el Mercosur, decisión que se tomó en la ciudad de Mendoza, Argentina, el 29 de junio. Fue siete días despúes del jucio político, en una recordada Cumbre de mandatarios del bloque regional.

Primeramente, Pereira dijo que el gobierno de Lugo (2008-2012) fue un periodo donde fue una de las “pocas experiencias de gobierno dentro de la pluralidad política ideológica, dentro de una participación activa de todos los actores políticos y sociales”.

Dijo que en el mandato de Lugo se redefinió el rol del Estado como corresponde de velar por los intereses sociales, económicos de todos los sectores, segmentos económicos, social.

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“Hay que entender que el Estado es un medio para desarrollar políticas públicas para los compatriotas. Se hizo salud pública como corresponde, se hizo educación pública, políticas sociales sin partidizar, el caso de Tekopora, Tercera Edad, lastimosamente por la mezquindad de la composición del Parlamento en ese momento, mayoritariamente en los partidos tradicionales, entre Colorado, gran parte del Partido Liberal, Patria Querida, Unace, no se presupuestó para que con la categoría de que los compatriotas que entren en el rango de los beneficios sociales como Tecópora, hubiese sido para todos y todas”, expresó.

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Seguidamente, Sixto Pereira afirmó que consecuencia de la destitución de Lugo para el Paraguay, ahora se vive la peor crisis social, económica, cultural.

Señaló que se registra en el país la “destrucción de la institucionalidad, la corrupción. ”El gobierno de la mafia, del crimen organizado, se ha totalmente cooptado y sometido a los intereses norteamericanos", cuestionó.

“Primera vez en la historia Paraguay su soberanía económica y política es entregado a los intereses norteamericanos y sus inversionistas”, aseveró el exsenador.

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Culpa a EE.UU.

En otro momento, Sixto Pereira apuntó al gobierno de Estados Unidos de América (EE.UU.) como uno de los instigadores de la destitución de Fernado Lugo. Recordó la experiencia previa que se vivió en Honduras con la salida de poder de Manuel Zelaya, en junio de 2009, en un golpe militar.

" Hubo desarrollo y hubo ganancias. Y sin embargo esto, el gobierno de los Estados Unidos, principalmente fue el que propulsó con la fuerza política aliada nuestra con el partido de gobierno (PLRA), con una sector de Patria Querida, un segmento del sector económico, preparar que esto boicotear y que no avance. Paraguay iba a ser un modelo de desarrollo. Hubo poca deuda de Paraguay en el gobierno de Fernando Lugo".

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Seguidamente, Pereira, agregó: “Sin embargo se tenía que hacer una coartada, inventar una masacre (Curuguaty) para hacer un golpe político parlamentario exprés, darle y formalidad entre comillas e institucionalidad la segunda experiencia, el segundo laboratorio después del golpe con relación al gobierno democrático de (Manuel) Zelaya en Honduras. Y esta es la segunda experiencia en Paraguay”.