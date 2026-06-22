En Alto Paraná, el PLRA y Yo Creo pelearán las municipales al cartismo

Así quedó el mapa de Alto Paraná tras las últimas internas municipales realizadas el domingo 7 de junio pasado.

En diez ciudades, los intendentes salientes buscan el rekutu (la reelección), tras superar las internas municipales.

ANR

El Partido Colorado presenta candidatos en los 22 distritos de este departamento. La particularidad es que de las 22 ciudades, solo uno no es cartista: Óscar Melli González (Hernandarias se levanta). Otro detalle significativo: en el municipio de San Alberto el candidato cartista Ariel Ramírez será confirmado el 4 de octubre como intendente, teniendo en cuenta que no tiene competidores de otros partidos o movimientos regionales.

En el año 2021, el Partido Colorado ganó en 13 comunas.

PLRA

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presenta solo 15 de 22 distritos. No tiene postulantes en siete distritos: Juan León Mallorquín, Hernandarias, Itakyry, Los Cedrales, San Alberto, Santa Rita y Yguazú.

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Yo Creo

El Partido Yo Creo, que lidera el presidenciable Miguel Prieto, tiene aspirantes en ocho localidades de Alto Paraná: Ciudad del Este, Ytakyry, Los Cedrales, Minga Guazú, Ñacunday, Pdte. Franco, Tavapy y Yguazú .