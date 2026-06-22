IA y tecnología: Amcham organiza foro en Silicon Valley

La Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (Amcham) y Parcapy (Paraguayan Venture Capital) organizan el “foro estratégico” con la ponencia del ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, denominado: “Posicionando a Paraguay como un hub para la próxima generación de IA, energía limpia, e infraestructura digital”.

El empresario Elías Saba, presidente de la Amcham, en dialogo con ABC informó que el evento se llevará a cabo este viernes 26 de junio en la sede central de Plug and Play Tech Center, San Francisco, California, Estados Unidos de América (EE.UU.).

El foro incluirá presentaciones e intervenciones de representantes del Gobierno y líderes de Paraguay y Silicon Valley, seguidas de dos paneles de diálogo: IA y Centros de Datos, e Impulsando la IA en Paraguay.

Saba informó que en el evento asistirán representantes de Silicon Valley y altos directivos de empresas de tecnología. Señaló que el ministro Marco Riquelme será uno de los disertantes principales.

“Le pedimos que exponga todos los beneficios que tiene Paraguay para hacer un hub digital de data center, inteligencia artificial y producción de energía ante empresarios referentes de Estados Unidos y de Paraguay, al igual que la comunidad de Silicon Valley”, expresó.

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Estimó que aproximadamente 100 a 120 personas asistirán al foro que tiene por objetivo “capitalizar el clima de negocios entre ambos países para atraer empresas interesadas”.

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“Posicionamiento del país”

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, destacó la relevancia del foro en Silicon Valley. Sobre la instalación de un data center IA en el país, indicó que ese tipo de instalaciones no existen todavía en Paraguay.

“Tenemos un posicionamiento país privilegiado para ser el centro de la inteligencia artificial de la región. La inteligencia artificial tiene dos insumos: energía y conectividad”, manifestó.

“Para tener una idea, cada 100 megas que se usan para la inteligencia artificial, que si el mega es menos del 2% de lo que Paraguay tiene de energía, se generan 5.000 millones de dólares de inversión, que es el 10% del PIB. Entonces cada 1,5% de la energía que nosotros tenemos y se usa en esto genera un 10% adicional del PIB”, remarcó.

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Riquelme indicó que inversiones de esa envergadura cambiarán “la fisonomía económica del país”. “Entonces, nosotros tenemos un rol muy importante porque estamos tratando de balancear, lo que es la atracción de industria con incentivo y, por otro lado, lo que va a dejar esta industria en el país, qué es lo que se le va a pedir como contraposición a la industria”, enfatizó.