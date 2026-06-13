Entrevista: Gobierno y Privados buscan posicionar al pais como hub tecnológico en Silicon Valley

El empresario Elías Saba, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (Amcham) y de la organización Parcapy (Paraguayan Venture Capital) organiza el “foro estratégico” con la ponencia del ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, denominado: “Posicionando a Paraguay como un hub para la próxima generación de IA, energía limpia, e infraestructura digital”.

El evento se llevará a cabo el 26 de junio en la sede central de Plug and Play Tech Center, San Francisco, California, Estados Unidos de América (EE.UU.).

El foro incluirá presentaciones e intervenciones de representantes del Gobierno y líderes de Paraguay y Silicon Valley, seguidas de dos paneles de diálogo: IA y Centros de Datos, e Impulsando la IA en Paraguay.

“Construyendo puentes entre autoridades gubernamentales y líderes empresariales paraguayos, y sus contrapartes de Silicon Valley. Promoviendo el intercambio productivo y las oportunidades de colaboración”, refiere la invitación del evento que se realizará en el corazón del Silicon Valley, el centro neurálgico de la tecnología y la innovación global, ubicado en la zona sur del área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, EE.UU.

En diálogo con ABC, Elías Saba informó que en el evento asistirán representantes de Silicon Valley y altos directivos de empresas de tecnología. Señaló que el ministro Marco Riquelme será uno de los disertantes principales. “Le pedimos que exponga todos los beneficios que tiene Paraguay para hacer un hub digital de data center, inteligencia artificial y producción de energía ante empresarios referentes de Estados Unidos y de Paraguay, al igual que la comunidad de Silicon Valley”, expresó.

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Saba refirió que en los paneles disertarán directivos de Silicon Valley sobre “cómo es establecer un hub de innovación y tecnología, un modelo que puede ser replicado en Paraguay”.

Indicó que en otro panel, directivos de la Universidad de San José se referirán a la educación que se requiere para suministrar al rubro de tecnología. Seguidamente, participarán representantes de empresas referentes de Inteligencia Artificial, data center y energía,

“Este evento que está organizado por Amcham conjuntamente con Parcapi busca conectar al empresariado con líderes de la comunidad de negocios de Estados Unidos, así como atraer a empresas del sector que quieran invertir en Paraguay en estas oportunidades”, subrayó Saba.

Finalmente, el titular de la Amcham estimó que aproximadamente 100 a 120 personas asistirán al foro que tiene por objetivo “capitalizar el clima de negocios entre ambos países para atraer empresas interesadas”.

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“Posicionamiento privilegiado”

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, en diálogo con ABC, destacó la relevancia del foro en Silicon Valley. Sobre la instalación de un data center IA en el país, indicó que ese tipo de instalaciones no existen todavía en Paraguay. “Tenemos un posicionamiento país privilegiado para ser el centro de la inteligencia artificial de la región. La inteligencia artificial tiene dos insumos: energía y conectividad”, manifestó.

Riquelme indicó que Paraguay es uno de los únicos países del mundo que tiene “un bolsón de 2.5 gigabytes de energía disponible para enchufarse inmediatamente”. Agregó que de esa manera se podrá “trabajar con esto que está cambiando el mundo, que es la inteligencia artificial. Las inversiones que esto genera en un país son tremendas”.

“Para tener una idea, cada 100 megas que se usan para la inteligencia artificial, que si el mega es menos del 2% de lo que Paraguay tiene de energía, se generan 5.000 millones de dólares de inversión, que es el 10% del PIB. Entonces cada 1,5% de la energía que nosotros tenemos y se usa en esto genera un 10% adicional del PIB”, remarcó.

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Indicó que inversiones de esa envergadura cambiarán “la fisonomía económica del país”. “Entonces, nosotros tenemos un rol muy importante porque estamos tratando de balancear, lo que es la atracción de industria con incentivo y, por otro lado, lo que va a dejar esta industria en el país, qué es lo que se le va a pedir como contraposición a la industria”, enfatizó.

El ministro Riquelme también adelantó que el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley de incentivo de inteligencia artificial. Indicó que establecerá el marco impositivo por el cual van a regirse estas empresas y asegurar que se quede en el país dinero y estructura para desarrollo".

Sobre la construcción del distrito digital con la cooperación de Taiwán, el ministro informó que ayudará a generar capacidades de desarrollo, de ingeniería de software y sobre todo, que la inteligencia artificial, en vez de exportarse a otro país, también se pueda utilizar dentro de Paraguay por emprendedores paraguayos, y empresas paraguayas que necesitan ese servicio de procesamiento de datos.

“Con eso se cierra el ciclo de lo que es la producción de inteligencia artificial en Paraguay, el uso de inteligencia artificial y la exportación de inteligencia artificial también”, expresó el secretario de Estado.

En la futura sede propia de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), estará ubicada dentro del predio del Distrito Digital del Paraguay, o, como asegura el ministro de Tecnologías, Gustavo Villate, el próximo “Silicon Valley” paraguayo.

La sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay está ubicada frente al Parque Guasu Metropolitano.

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Caso Atome

En otro momento, el ministro de Industria, Marco Riquelme, fue consultado sobre la decisión del presidente Santiago Peña de anular los polémicos decretos 5306 y 5860, los cuales equiparaban la tarifa para centros de datos e inteligencia artificial (IA) con la tasa aplicada al cuestionado sector de la criptominería.

Asimismo, el Ejecutivo dejó sin efecto los decretos 5307 y 5861, que congelaban la tarifa a 15 años y limitaban la potencia a ser contratada para proyectos de “Energía a X” a solo 250 megavatios.

Con esta decisión, pende de un hilo la construcción de la megaplanta de fertilizantes verdes de Atome Paraguay S.A., valuada en más de US$ 665 millones. Su presidente, James Spalding, confirmó a ABC que si la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no respeta la tarifa fija de US$ 30 por megavatio hora (MWh), el proyecto se cancela.

Al ser consultado si la decisión afectaría la posición del Gobierno en su objetivo de la llegada de inversores extranjeros en el rubro de tecnología y energía, Riquelme respondió que no. “No, no debería afectar, porque estamos hablando específicamente lo que es inteligencia artificial. Lo que pasó ahí es que se negoció ya con estas empresas que están a punto de cerrar el contrato con ANDE de que las empresas se ajusten al pliego tarifario actual”, manifestó.

Agregó: “Entonces, ajustándose a ese pliego tarifario actual ya no necesita la ANDE un decreto como para firmar esos contratos. Entonces, en ese sentido, creemos que eso va a continuar su curso. Y con relación a Atome, el presidente Peña, con ese decreto que dejó sin efecto los otros decretos, lo que hizo fue encomendar a la ANDE la responsabilidad de encontrar una solución con la atracción de ese tipo de industria que realmente no es solo Atome, sino la industria de hidrógeno verde. Porque en el decreto del presidente Peña se limitaban 250 megas y 120 o 125 creo que es lo que usaba Atome”.

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Riquelme, finalmente, indicó que el presidente de la ANDE, Félix Sosa y el equipo de Atome buscarán la manera de llegar a una solución en lo que es la atracción de industrias de gran tamaño. “Estamos seguros que se podrá resolver el problema para que en el futuro puedan aterrizar en el país con la realidad del costo energético que nosotros tenemos”, sostuvo.