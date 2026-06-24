Divorcio exprés: ¿Hasta qué punto puede interferir la Iglesia? cuestiona la senadora Celeste Amarilla

La senadora Celeste Amarilla lamentó que el cartismo con su excusa “por la familia” estaría barajando rechazar el proyecto de ley de “divorcio exprés” promovido por la senadora Lilian Samaniego (ANR-CR) porque “sacerdotes de su confianza les pidieron”.
Incluso la proyectista retiró del orden del día el proyecto de ley para evitar que sea tratado y archivado. “Iré yo mismo a conversar con mi Iglesia para que me digan los argumentos del rechazo”, adelantó Lilian Samaniego al pedir postergar el tratamiento.
Lea más: “Divorcio exprés”: estudio de modificación a la ley quedó postergado por ocho días
“La hipocresía más grande es la moral. Dios Patria y Familia, la familia, dicen. ¿Quiero saber quién puede tirar la primera piedra con respecto a la familia y el divorcio aquí?”, dijo la senadora a sus colegas, muchos de ellos están divorciados y vueltos a casar varias veces.
La legisladora liberal también cuestionó a la Iglesia, porque sacerdotes cercanos a los cartistas supuestamente estarían influenciando en la decisión legislativa.
“Detrás de esto hay una tremenda hipocresía. Muchos de esos sacerdotes tienen relaciones con chicas y chicos, y tienen hijos sin formar una familia. Ellos que van a hablar de matrimonio o de hijos, ¿Hasta qué punto puede un sacerdote opinar de un matrimonio si no saben que es, o de un hijo, sí muchos de ellos tienen hijos escondidos. Esto es una hipocresía total”, sentenció Amarilla.
Lea más: Divorcio exprés: Samaniego ajusta proyecto y enfrenta críticas del cartismo y un sector religioso
Cuestionó también el concepto de familia que emulan algunos legisladores, a quienes dijo que tienen hijos hasta con tres mujeres.
“Me van a decir por la familia. La familia no es la que procrea o te da el apellido, sino la que te cría, la que te cuida. La familia no viene por el apellido. Para las relaciones humanas, no se necesitan de reglas o leyes, basta con que críen bien a los hijos y sean felices”, sentenció Celeste Amarilla.
Recordó que cuando fue tratada la ley del divorcio en el país, muchos cuestionaron, la Iglesia se opuso, pero una vez aprobada vio a varios detractores “ir corriendo para divorciarse”.
“Una vez que se aprobó, corriendo todo mundo se fue a divorciar, y de allí para acá hay gente que se divorció tres veces. ¿Quiénes somos nosotros o la Iglesia para negarle el derecho a divorciarse? Están por votar en contra del divorcio exprés y detrás hay una enorme hipocresía, dijo Amarilla.