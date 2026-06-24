“Divorcio exprés”: estudio de modificación a la ley quedó postergado por ocho días

La senadora colorada Lilian Samaniego (Causa Republicana) confirmó que el estudio de la modificación del artículo 5 de la Ley Nº 45/91 que establece el divorcio vincular del matrimonio, quedó postergado por una semana, ante el miedo de que el planteamiento sea rechazado.

“Hoy postergué nuevamente para que no se rechace, porque escuché que hay argumentos de la Iglesia y voy a ir personalmente a saber qué es lo que opinan”, señaló la legisladora al tiempo de asegurar que hasta la fecha ha recibido una mayoritaria adhesión a su propuesta.

Samaniego defendió el proyecto ahora ya conocido como “divorcio exprés” y argumentó que la iniciativa no surge de un capricho político, sino que nace directamente de las familias humildes de todos los departamentos del país que no pueden costear los altos gastos y el tiempo que implica el proceso actual.

“Esto es a favor de la familia. Hay parejas que ya se separaron por mutuo acuerdo, formaron otra pareja y tienen hijos, pero legalmente siguen vinculadas a la primera. Los niños de ambas partes sufren esa situación”, explicó.

Añadió que el proyecto es sencillo, ya que se aplicará estrictamente cuando exista consentimiento de ambas partes y se procesará a través de un juez jurisdiccional, eliminando la necesidad obligatoria de abogados, para abaratar costos.

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Respecto a la crítica realizada puntualmente por el exdiputado y abogado Óscar Tuma específicamente hacia uno de los puntos que habla del plazo de un año de matrimonio como requisito para solicitar el divorcio, Samaniego confirmó que eso fue eliminado.

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Respaldo de la Corte Suprema de Justicia

Samaniego indicó que mantuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, quien no solo dio su visto bueno a la propuesta, sino que propuso modificaciones para acelerar aún más el trámite.

“Me dijo: ‘Esto está muy bien y vamos a acortar más’. Vamos a hacer en una sola audiencia en donde la pareja acude y se toma la decisión ya. Se espera un momento, vuelven a ingresar, ratifican la intención de separarse por mutuo acuerdo el mismo día y culmina”, relató la parlamentaria.

Según la senadora, Martínez Simón felicitó y corrigió el texto, demostrando que el proyecto es jurídica y legalmente válido, sin puntos que objetar. Asimismo, agradeció el trabajo de las comisiones de Equidad y Género, Legislación, y Niñez y Adolescencia para pulir el documento.

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