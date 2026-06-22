Divorcio exprés: Samaniego ajusta proyecto y enfrenta críticas del cartismo y un sector religioso

La senadora colorada disidente Lilian Samaniego mencionó días atrás que la propuesta legislativa denominada “Divorcio Exprés” tendrá modificaciones, principalmente para eliminar el requisito que establecía un plazo mínimo de un año de matrimonio para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento.

La legisladora explicó que esa exigencia surgió por una confusión al tomar como referencia una versión anterior de la normativa.

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“La parte del tiempo ya está subsanada. Vamos a modificar eso y solucionamos”, afirmó Samaniego, al señalar que actualmente la legislación vigente no establece un plazo mínimo para acceder al divorcio por mutuo acuerdo.

La senadora rechazó las críticas que apuntan a que el proyecto atenta contra la familia y sostuvo que el objetivo de la iniciativa es beneficiar principalmente a personas de escasos recursos, facilitando el acceso al procedimiento.

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Bachi vincula el proyecto con una visión “progresista”

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, expresó su rechazo a la iniciativa y afirmó que desde su sector defenderán la concepción tradicional de la familia.

“Siempre defenderemos a la familia. Rechazamos proyectos que banalizan el matrimonio, reduciéndolo a un ‘Credi Ágil’ de uniones y divorcios exprés. No eliminaremos la seriedad del vínculo para seguir sobrelegislando”, manifestó en “X”.

Núñez sostuvo que la propuesta responde a un sector “progresista” y consideró que va “en contra de lo tradicional, de la familia”. También mencionó un proyecto presentado anteriormente por el entonces diputado y abogado Óscar Tuma.

Tuma sostiene que la iniciativa representa un retroceso

El miércoles pasado, día en el que iba a ser tratada la norma, el abogado Óscar Tuma, proyectista de la legislación vigente que modificó el régimen del divorcio vincular, también cuestionó la propuesta y afirmó que no representa una modernización del sistema.

Tuma señaló que el proyecto plantea nuevamente obstáculos que, según explicó, ya fueron superados por la normativa actual. Entre sus críticas mencionó el requisito inicial de un año de matrimonio, que posteriormente Samaniego anunció que será eliminado.

Según su postura, la legislación vigente permite que dos personas adultas, de común acuerdo, puedan solicitar el divorcio sin un plazo mínimo de matrimonio.

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El letrado cuestionó otros aspectos de la norma, como la disposición que establecía que los cónyuges no posean bienes o estén bajo régimen de separación de bienes, al considerar que las cuestiones patrimoniales no deberían impedir la disolución del vínculo matrimonial.

“El divorcio por mutuo consentimiento debe ser simple, rápido y respetuoso de la libertad de las personas”, sostuvo Tuma, al señalar que la propuesta “no moderniza: retrocede”.

Wiens plantea una defensa al matrimonio

Entre las voces críticas también se encuentra Esteban Wiens, pastor de la iglesia Centro Familiar Cristiano (CFC) e hijo del presidenciable colorado disidente Arnoldo Wiens, quien manifestó su rechazo al proyecto.

“No estoy a favor del ‘Divorcio Exprés’”, expresó, al cuestionar que en la actualidad existan soluciones rápidas para situaciones que requieren compromiso y reflexión.

Wiens sostuvo que el matrimonio debe entenderse como un pacto y expresó su preocupación de que iniciativas de este tipo puedan debilitar el compromiso matrimonial en la sociedad.

“Como pastor y como creyente en el valor de la familia, expreso mi preocupación ante propuestas como el llamado ‘divorcio exprés’”, afirmó.

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También señaló que, ante las crisis matrimoniales, se deben fortalecer herramientas como la reconciliación, la consejería familiar y el acompañamiento a las parejas.