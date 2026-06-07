Capiatá: Gamarra gana la interna colorada y va por el rekutú

La intendenta saliente de Capiatá Laura Gamarra (ANR, HC) ganó la interna colorada con un total de 27.372 votos (81%) y buscará otro periodo en las elecciones municipales del 4 de octubre. Ella contaba además con el apoyo del senador Derlis Osorio.

Su contrincante en la interna de la ANR, el concejal saliente José Riquelme, de Fuerza Republicana, sector liderado por Hugo Veláquez, tuvo 2.182 votos (6.51%).

Luis Garcete (Somos Capiatá), otro concejal saliente, tuvo 2.112 votos (6%).

Jadiyi Fatun Arza De Galván, de Causa Republicana, sector liderado por Lilian Samaniego, tuvo 721 votos (2%)

Se registró una participación total de 33.522 votos totales, lo que representa un 41% del padrón colorado en Capiatá.

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La administración de Laura Gamarra es muy cuestionada por los contribuyentes capiateños debido a la falta de gestión y transparencia.

Contribuyentes despotrican contra el pésimo estado de las calles. También hay quejas contra la Policía Municipal de Tránsito.

Igualmente la ciudad registró varios accidentes industriales como incendios y explosiones con víctimas fatales debido a la falta inspecciones de seguridad.

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Por su parte en el PLRA, la candidata única a la intendencia de Capiatá fue Benita Jara Cañiza con 7.199 votos de afiliados liberales.

Con 7.684 votos totales, entre nulos y en blanco, la participación del padrón liberal fue de solo el 20%.

Los candidatos a concejales liberales más votados fueron David Llano con 1.603 votos; Carlos Denis con 1.468 votos; Belem Melgarejo Jara con 1.050 y el Dr. Grance con 849 votos.

En cambio el activista José Nicolas Oviedo Epínola formalizó su candidatura a la intendencia de Capiatá en el Partido Patria Querida (PPQ) pero encabezará en octubre la alianza “Unidos x Capiatá”, que tiene el apoyo del Cruzada Nacional, el UNACE, Participación Ciudadana, País Solidario, Yo Creo, el PRF entre otros