Capiatá: Advierten que abandono municipal revive plan de independizar “Ruta 1″

Capiatá es la cuarta ciudad más poblada del Paraguay y su actual intendenta es la colorada Laura Gamarra (ANR, HC) quien busca el rekutú (la reelección). Sus contrincantes en las elecciones municipales serán Benita Jara Cañiza (PLRA, exintendenta 1991-96) y Nicolas Oviedo por la Alianza Unidos por Capiatá.

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En un video en sus redes sociales, Oviedo acusó a las administraciones coloradas de haber abandonado Posta Ybycuá y la mayoría de los barrios sobre la Ruta 1 y que la situación revive el deseo de los habitantes del lugar de buscar la distritación.

Denunció que actualmente en la zona hay un nulo servicio de transporte público, calles sin empedrado y otros. Sostuvo que todos los impuestos recolectados sobre la Ruta N° 1 solo se invierten sobre la Ruta N° 2 porque dicha zona genera mayor rédito político.

Ultimo proyecto, en 2013

La última vez que se buscó la separación fue en 2013 en un proyecto de ley presentado por los entonces diputados Roberto Espínola (ANR); Carlos Neuman (PLRA) y Blas Eduardo Vera Bejarano (PLRA).

El aspirante a la intendencia no se mostró a favor ni en contra de independizar Posta Ybycuá de Capiatá, tal como lo hizo hace décadas el distrito de J. A. Saldivar, pero prometió que de llegar a la intendencia invertirá los tributos de los contribuyentes en forma integran el todo el distrito sin distinciones.

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“Si nosotros vamos a hablar sobre la independencia de Posta de Ybycuá como distrito, lo tienen que hacer los ciudadanos sin ningún interés político detrás”, recalcó.

Lo que sufren los capiateños

“Cuando nosotros nos adentramos en la zona de Ruta 1, por decirte barrio Kennedy, Urugua’y, Paso de Oro, todos los barrios de frontera, vas a ver un notable paralelismo entre Ruta 1 y Ruta 2. Esta zona es bastante precaria”, señaló el político opositor.

“Hay muchos asentamientos, no hay camino, no hay empedrado. Cuando llueve es muy difícil entrar y salir de esos lugares porque no hay forma. El barro está por todos lados”, lamentó.

Subrayó que incluso mucha gente no tiene conexión a la red eléctrica de la ANDE. “En pleno 2026, no hay transporte que te pueda quitar de esos suburbios para llevarte al centro de Capiatá, al centro de Asunción, San Lorenzo y demás”.