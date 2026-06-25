Santiago Peña envía mensaje a Venezuela tras terremotos que dejaron miles de muertes

Dos sismos de magnitud 7 que sacudieron casi toda la costa del Caribe tuvo como epicentro a Venezuela y, según estima el Servicio Geológico de Estados Unidos, habrían dejado entre 10.000 y 100.000 muertos.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18:04 (19:04 de Paraguay) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país. Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900. Los mismos habrían incluso afectado a Colombia, país vecino.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, escribió un mensaje en el que expresó su solidaridad con los venezolanos ante la tragedia que enfrentan.

“Expreso toda mi solidaridad y la del pueblo paraguayo con el pueblo venezolano en este momento tan difícil, tras el terremoto que ha golpeado a su país. Sé que detrás de esta tragedia hay familias que hoy enfrentan dolor, incertidumbre y grandes pérdidas. A todas ellas les envío un abrazo fraterno y mi deseo de fortaleza para salir adelante. Paraguay está con ustedes. Cuentan con nuestra cercanía, nuestras oraciones y nuestra disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. En los momentos más difíciles, la solidaridad entre nuestros pueblos es el camino que nos une”, escribió el mandatario.

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Más de 30 réplicas de los terremotos en Venezuela

Según la presidenta interina, Delcy Rodríguez, también hubo 30 réplicas de los terremotos que afectaron al país caribeño.

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Los sismos provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

En el norte y de cara al Caribe, La Guaira, a unos 40 minutos de Caracas y donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía, fue la región más afectada. El gobierno interino la declaró “zona de desastre”.

En medio de la noche, decenas de rescatistas trabajaban como pueden entre los escombros y las autoridades vigilan de cerca cómo ciudadanos intentan por su cuenta encontrar a sus allegados gritando sus nombres.

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Ante la falta de luz, algunos residentes corrían con linternas, mientras los vehículos de emergencia iluminan brevemente las calles con sus sirenas y los sobrevivientes también buscan refugio.

La ayuda internacional se moviliza desde todo el mundo, teniendo en cuenta la magnitud del desastre y la situación socioeconómica en Venezuela.

La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Expertos de la ONU instaron a Caracas a “desbloquear de inmediato” el acceso a redes sociales y medios de comunicación para facilitar las tareas de socorro.