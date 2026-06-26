¿Chau a quinceaños y farras de colegio?: un proyecto busca regular permanencia de menores en eventos

Los diputados de Amambay, Juan Manuel Ayala Acevedo (PLRA) y Santiago Benítez (ANR) presentaron en la Cámara Baja el proyecto de ley “que regula la permanencia de menores de edad en eventos y establece su protección en espacios de ocio nocturno”, estableciendo prohibiciones a los padres y a adolescentes menores de 18 años.

Alegando el interés de precautelar el "interés superior del niño/a" y adolescente, y procurando “salvaguardar el descanso y la rutina saludable”, los proyectistas plantean prohibir la permanencia de menores en todo tipo de festejo (ya sea público o privado) a partir de las 02:00, salvo que estén bajo la tutela de uno de sus padres o de un adulto responsable.

A priori, este proyecto de ley afectaría sobre todo a las famosas fiestas estudiantiles (ya sea para recaudación de fondos, los famosos último primer día de clase (UPD), fiestas de 15 años y otros).

Según mencionan en la exposición de motivos del proyecto, los proponentes no pretenden privar del derecho a farrear de los adolescentes, pero sí resguardar la integridad “física, psicológica y moral” de los menores, y por ello es que sugieren limitar su permanencia en fiestas hasta pasadas las 2:00.

Sostienen que a partir de las 2:00 supuestamente aumenta la probabilidad de “riesgo severo” de caer en situaciones que “amenazan con quebrar su desarrollo integral”, tales como “el consumo precoz y abusivo de bebidas alcohólicas y otras sustancias, la exposición directa a hechos de violencia, el abuso en todas sus formas, la negligencia, la explotación, los accidentes de tránsito y un sinfín de circunstancias que comprometen gravemente su integridad física, psicológica y moral".

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Insisten en que por esto consideran ”pertinente regular las actividades y fiestas organizadas por las instituciones educativas, determinando que las mismas no podrán extenderse más allá de las 02:00 horas" y que con esto buscan “salvaguardar el descanso y la rutina saludable de los estudiantes sin anular sus espacios de festejo”.

Se plantea que la prohibición rija para:

Fiestas, bailes, discotecas y boliches.

Conciertos, festivales y recitales musicales.

Eventos deportivos y espectáculos recreativos.

Actividades sociales, estudiantiles o corporativas de entretenimiento.

Reuniones masivas en salones, quintas, clubes o establecimientos privados.

Eventos organizados en espacios abiertos como plazas, playas, parques u otros lugares de acceso público o privado.

¿No existe alteración al estar los padres?

Lo que podría considerarse contradictorio en el proyecto es que la prohibición queda anulada en el caso de que el menor esté acompañado de algún padre o responsable legal, es decir, supuestamente ya eliminaría toda alteración a la integridad “física, psicológica y moral”.

A modo de ejemplo, siempre que los padres estén presentes, se podría mantener la “tradición” incluso de que un niño/a pequeño se quede durmiendo en el sitio mientras los padres continúan de fiesta.

Puntualmente, el artículo 4º del proyecto de ley plantea que: “Se prohíbe la permanencia de personas menores de dieciocho (18) años en los eventos definidos en el artículo anterior a partir de las dos (02:00) horas de la madrugada, independientemente de la naturaleza pública o privada del evento, salvo que se encuentren bajo la supervisión y acompañamiento de quien ejerza la patria potestad, tutela, guarda o tenencia legal“.

Sanciones afectarían tanto a locales como a los padres

El proyecto de ley también establece un apartado sobre las medidas sancionatorias tanto contra los organizadores o responsables de los lugares del festejo como incluso para los padres en caso de inobservar la ley,

Se señala que el incumplimiento de la presente ley dará lugar a:

Multas económicas severas a los propietarios, organizadores, promotores o responsables de los eventos.

Suspensión inmediata del evento en caso de infracción constatada.

Clausura temporal o definitiva del establecimiento en caso de reincidencia o gravedad.

Inhabilitación para organizar, promover o explotar eventos por un plazo determinado, conforme a la reglamentación.

Además de esto, se agrega que “la responsabilidad de los propietarios, organizadores, promotores o responsables de los eventos y la de los padres, madres o tutores legales será solidaria y concurrente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran corresponder, debiendo la autoridad de aplicación actuar de oficio ante la constatación de la infracción”.