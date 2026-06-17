Senado prohíbe celulares en escuelas y devuelve el proyecto a Diputados: las restricciones y excepciones

El Senado aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre el “uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas en los niveles de la educación inicial, educación escolar básica y educación media”, presentado por el diputado nacional José Rodríguez (ANR, HC).

Tras un prolongado debate, el pleno del Senado aprobó la versión con modificaciones introducidas por la Comisión de Tecnología, entre ellas cambiar del acápite el término “que regula” por “que prohíbe”.

Con otros cambios de forma, se mantuvo el texto original de la Cámara de Diputados y el expediente fue devuelto a esta instancia.

En un principio, se planteó en Diputados aprobar una ley de prohibición total siguiendo la tendencia de otros países de la región; sin embargo, por presión de las asociaciones de padres, finalmente se aprobó una regulación suave.

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Al inicio del debate en la Cámara Alta, numerosos senadores repudiaban o celebraban la “prohibición” de los celulares. Sin embargo, la titular de la Comisión de Educación, la senadora liberocartista Hermelinda Alvarenga, tuvo que explicar a sus colegas que la propuesta aprobada y consensuada en la Cámara Baja no habla de una prohibición total.

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Señaló que la propuesta ya no contempla una prohibición irrestricta de smartphones a alumnos, profesores, padres y funcionarios escolares, sino una regulación abierta a la educación con tecnología y numerosas excepciones.

Sin embargo, varios senadores pidieron cambiar la regulación por prohibición, aunque la misma es sumamente flexible y la reglamentación finalmente quedará a cargo de cada escuela.

Celulares en la escuela: las opiniones de los legisladores

Patrick Kemper (ANR, exHagamos), de la comisión de Tecnología, explicó todo lo que contemplaba la ley.

Líder Amarilla (PLRA) dijo que prohibiendo no se atajará la tecnología, sino por educación.

Celeste Amarilla (PLRA) sostuvo que este debate no corresponde a una ley del Congreso, sino a una reglamentación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Colym Soroka (ANR) señaló que más de 114 países en el mundo regulan y prohíben los celulares en las escuelas.

Blanca Ovelar (ANR), ex ministra de Educación quien siempre cita casos de escuelas rurales, hoy señaló que en Francia ni siquiera se puede llevar el celular y que en Paraguay en el Colegio Americano (ASA), los chicos deben dejar sus celulares en una bolsa y se los devuelven al final de la jornada educativa. También señaló el peligro de las redes sociales y la ansiedad que genera en los alumnos.