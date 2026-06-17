Concejales de Caapucú sesionan frente a la Comisaría: te contamos el motivo

La polémica sesión ordinaria frente a la Comisaría de Caapucú se originó tras la emisión de la Resolución de la Junta Municipal Nº 467/2026, firmada por la presidenta del órgano deliberativo, Daniela Telles (ANR), mediante la cual desconvocó la sesión ordinaria prevista para ayer.

El documento señala que la medida se debió a un pedido del intendente renunciante de este municipio, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), quien comunicó que este miércoles se programaron trabajos de fumigación en el edificio municipal.

Sin embargo, concejales que participaron de la sesión realizada ayer aseguraron que la fumigación finalmente no se llevó a cabo y que el inmueble terminó siendo ocupado por simpatizantes del intendente renunciante Penayo Arce. Esa situación que impidió el normal desarrollo de las actividades legislativas.

Lea más: Intendente de Caapucú renuncia y la Junta elige a un nuevo jefe comunal interino

Legitiman el juramento del intendente interino

Ante este escenario, los ediles decidieron sesionar frente a la Comisaría local para dar continuidad a las gestiones del deliberativo comunal y otorgar validez institucional al acto de juramento del concejal colorado Rubén Pedrozo, quien en sesión anterior fue electo intendente interino por mayoría de los ediles.

La sesión fue presidida por el vicepresidente de la Junta Municipal, Carlos Agüero (PLRA). Participaron además los ediles Rubén Pedrozo (ANR), Cayo Barboza (ANR), Mabel Schupp (PLRA), José Domingo Villalba (PLRA), Lucas Giménez (PLRA) y David Rojas (PLRA).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No admite renuncia

En un audiovisual difundido por las redes sociales, Penayo se refirió a lo acontecido ayer en la Junta Municipal. Señaló que, al realizar un análisis de la situación política de este municipio, existe una conspiración en su contra.

Lea más: Caapucú: turba impide sesión de la Junta y juramento del interino se hace en una vivienda

Recordó que él se había constituido en la sesión de la Junta Municipal, del 3 de junio, y manifestó su intención de renunciar al cargo para abocarse a la campaña electoral por su reelección en el cargo, pero que lo hizo de manera informal. Su nota de renuncia la había devuelto la presidenta del órgano deliberativo.

Agregó que tiene tiempo para presentar su renuncia de manera formal, “que es lo que tanto está esperando el grupo de siete concejales, para irse con todo contra mí y poder destruirme desde adentro, porque tanto ya han intentado desde afuera pidiendo por mi cabeza y no han logrado, y ahora se han aliado por conveniencia”.