La disidencia colorada “se ha debilitado totalmente”, dice Chase

“Para este jueves: Fuerza Paraguay. Para este viernes a la mañana hablaremos de dupla presidencial”, expresó Arnoldo Wiens, presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, en un posteo en redes sociales. Fue al anunciar que este viernes 26 de junio hablará de su dupla presidencial de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Esto no ocurrió y ya se habla de un quiebre dentro de la disidencia del Partido Colorado.

Sobre esta situación, el senador Natalicio Chase expresó que no es momento de pensar en cómo está la disidencia. “Creo que hay que dejar que sigan trabajando, son parte del partido, pero no le veo como un actor tan basculante dentro de la política paraguaya”.

Entre tantos nombres que se manejan que podrían acompañar a Wiens, se mencionó a Silvana López Moreira, a lo que Chase expresó. “Todos los colorados afiliados tienen derecho a querer postularse para cualquier cargo, pero nosotros no tenemos ninguna información al respecto y tampoco podemos opinar, es de otro movimiento”, dijo.

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Ante el planteamiento de que tras el resultado electoral hay una muestra de un debilitamiento total de la disidencia, el legislador indicó: “De 1.400.000 votos colorados, 200.000 votos fueron los que correspondieron a toda la oposición. Eso hace pensar de que la disidencia interna del Partido Colorado se ha debilitado", dijo.

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Sobre si más disidentes podrían volver al oficialismo señaló que el colorado es un político de ejercicio de poder. “Esa es una consecuencia natural en el ejercicio del poder. Cuando no hay equipo, cuando no hay coordinación, yo creo que se busca el equipo que está organizado”, añadió.

“Nosotros siempre le estamos invitando a aquellos que quieren formar parte del equipo de honor colorado. La política que nos indica el presidente del partido es de concordia, de brazos abiertos y acompañamiento, no de lucha”, remarcó.