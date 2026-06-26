Video: ¿quién será el precandidato a vicepresidente de Arnoldo Wiens? Esto dice

El 7 de junio fueron las internas partidarias simultáneas, tras las cuales, en el caso del Partido Colorado, se definió las candidaturas a intendentes del país y la lista de concejales, imponiéndose el movimiento oficialista Honor Colorado en la mayoría de las localidades.

Si bien se enfocó en los cargos municipales, la interna entre los aspirantes a ser los candidatos a la Presidencia de la República no se dejó de lado, sobre todo ante la indefinición de los precandidatos a la Vicepresidencia de la República, en donde el movimiento oficialista hoy día tiene una puja interna entre el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Por parte de la disidencia colorada, hoy el aspirante a ser nuevamente el candidato por los colorados, Arnoldo Wiens, publicó un video en su cuenta oficial de la red social Instagram en el que habló del tema.

“Yo seré quien elige la persona que me acompaña para mi dupla presidencial (...) Antes que nada, quiero reafirmar categóricamente que mi candidatura está más firme que nunca a la Presidencia de la República y ahí voy a llegar al Palacio de López para trabajar por 5 años en favor de toda la nación (...) Para eso me estoy preparando y en este tema de la dupla presidencial estamos en el camino del análisis y estoy saliendo, recorriendo todo el territorio nacional, conociendo a mucha gente, conociendo lo que siente por nuestro país, lo que quiere para la República del Paraguay“, expresó.

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¿Quién será la dupla presidencial de Wiens?

Wiens se destacó a sí mismo y, según su percepción, la gente valora de él el hecho de ser una persona de trabajo y palabra que lucha por cumplir los compromisos que asume con los ciudadanos paraguayos.

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En ese sentido, insistió en que la dupla presidencial que lo acompañará va a ser elegida por él.

“Va a ser una persona que me sepa acompañar estos siguientes 5 años en el gobierno para hacer esa gestión que la ciudadanía espera de nosotros. La decisión la voy a tomar yo. Mientras tanto, sigo recorriendo el país, hablando con mucha gente, analizando las diferentes opciones, los perfiles y escuchando también la sugerencia de muchos de ustedes que tienen inquietudes al respecto y agradezco de corazón por la preocupación al respecto”, puntualizó.

Describió el perfil de quien lo acompañará como alguien que debe estar cerca de la gente, debe saber escuchar y gestionar las soluciones tan necesarias para la ciudadanía.

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“Conmigo la gestión en el gobierno va a ser de intenso trabajo, de lunes a lunes sin descanso, porque la ciudadanía se merece eso, una gestión de cerca con la gente y buscando trabajar por los más necesitados. En este proyecto no hay ni un minuto que perder. Bueno, quería comentarles eso, que seguimos en el análisis, en este camino de buscar precisamente construir un equipo que genere esa revolución positiva que necesita nuestro país”, refirió.

Tras agradecer, dijo que en el momento oportuno se sabrá el nombre del precandidato a la Vicepresidencia de la República, cuando se den las condiciones y se tenga certeza de que esa es la mejor opción para la República del Paraguay.