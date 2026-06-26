Voto Accesible: ¿Cuántas personas votarán desde sus casas en las elecciones municipales?

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mediante la resolución N° 98/2026 dio a conocer el listado de las personas que recibirán las máquinas de votación móvil en sus viviendas para que así puedan elegir en las elecciones municipales.

En el listado están los nombres de 608 electores que serán beneficiados con el programa “Voto Accesible” en su modalidad voto en casa, en tanto que 6.127 electores serán beneficiarios de la modalidad “voto en mesa accesible”.

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El objetivo de estos programas es garantizar los mecanismos de inclusión requeridos para que las personas con discapacidad, puedan ejercer el derecho al voto.

¿En que ciudades?

Según la Justicia Electoral en las próximas elecciones municipales fueron incluidas 19 ciudades en donde las máquinas de votación llegarán a la casa de las personas que se inscribieron con anticipación para ser beneficiarias.

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Las urnas llegarán a Asunción; Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Lorenzo y Villa Elisa del departamento Central; Coronel Oviedo y Caaguazú del departamento de Caaguazú.

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Así también, Encarnación, Cambyretá, departamento de Itapúa; Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná; Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes; San Estanislao, departamento de San Pedro; Villarrica, departamento de Guairá; Caazapá, departamento de Caazapá y Concepción, departamento de Concepción.

El listado de los electores beneficiados fue elaborado como resultado de las tareas de verificación de las solicitudes hechas y donde se determinó el grado de discapacidad. La lista está disponible en www.tsje.gov.py.

El voto en casa está dirigido a personas con discapacidad física severa, disfuncionalidad motora severa o motivos graves de salud que les impidan llegar hasta su local de votación.

En tanto, el voto en mesa accesible está destinado a personas con dificultad para movilizarse y adultos mayores, este servicio estará disponible en todos los locales de votación a nivel país.