TSJE inicia preparación de máquinas de votación para octubre

EL Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) conforme a lo establecido en el cronograma electoral para las elecciones municipales previstas el 4 de octubre próximo, inicia hoy, 22 de junio, hasta el sábado 3 de octubre, la preparación de máquinas de votación, diseño, elaboración de documentos electorales, preparación de los materiales y útiles electorales.

Menciona, además que de acuerdo al cronograma este miércoles 24 de junio finalizará periodo de comunicación de administradores de campañas electorales.

El organismo electoral informa que en las elecciones municipales los candidatos electos a intendentes y concejales ejercerán el mandato correspondiente al período 2026 - 2031.

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Experto cuestionó seguridad de máquinas

Luis Benítez, especialista en informática y ciberseguridad, ratificó todas sus denuncias que tanto las máquinas de votación como todo el sistema electoral es vulnerable a ataques y que esto se mantiene oculto por el TSJE.

Insistió que la Justicia Electoral le niega el acceso al código fuente y advierte que llegará a las máximas instancias judiciales en su lucha por la transparencia ante el citado ente, la Contraloría y la Dinapi.

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Pasadas las elecciones internas municipales, Luis Benítez ratificó todas sus denuncias contra las máquinas de votación y el sistema electoral. Aclaró que las mismas fueron hechas desde su punto de vista técnico, buscando mejores prácticas y en el marco de su activismo ciudadano. Negó tener financiamiento extranjero, empresarial, agenda o discurso “salvo interpretación propia de la Constitución y de las leyes de nuestra República”.