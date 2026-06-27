Diputados premiará como “promotor cultural” a community manager cartista

La Cámara de Diputados tiene previsto entregar en su sesión ordinaria prevista para este martes 30 el Premio “Emiliano R. Fernández” de la Cámara de Diputados a Jorge Daniel Giménez Rojas, cuya labor conocida recientemente era la de crear contenido audiovisual para los diputados de la bancada de Honor Colorado. Según la resolución aprobada por el pleno, es “en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional en el ámbito audiovisual y su contribución a la difusión de la identidad cultural paraguaya a nivel nacional e internacional”.

Cabe aclarar que el proyecto de otorgamiento del premio fue planteado por el diputado liberal opositor Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) y no por la bancada cartista; no obstante, no se puede dejar de mencionar la afinidad del agasajado con el bloque cartista.

De hecho, Giménez Rojas, fue funcionario contratado de la Cámara de Senadores hasta enero de 2024, institución a la que ingresó de la mano del exsenador -ahora cartista- y actual consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Martín Arévalo.

Según consta en los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se desempeñó como “jefe de la Comisión de Frente contra el Hambre” del Senado hasta diciembre de 2023 con un salario de G. 5.800.000, y como Arévalo no fue reelecto, no habría logrado su recontratación para 2024.

Desde ese entonces, se habría dedicado a la labor particular (sin vínculo institucional obrante en los registros) de crear contenido audiovisual para promoción en redes para varios diputados cartistas y oficialistas del actual período.

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Dicha labor hizo que incluso exhibiera fotos con el presidente de la República, Santiago Peña en una de las tantas jornadas de fútbol con diputados en Mburuvichá Roga.

No obstante, según alega Aguilera en su exposición de motivos, el reconocimiento es por su labor como “promotor cultural” de nuestro país, ya que Giménez en su labor audiovisual, también realiza contenido con comunidades de migrantes paraguayos en Europa y los Estados Unidos de América.

“Su obra más significativa y reconocida es el documental televisivo “Diario del Inmigrante”, considerado el primer programa paraguayo con transmisión televisiva en dos continentes: América y Europa, lo que constituye un logro histórico para la producción audiovisual nacional", señala la exposición de motivos.

Aguilera acota que “este programa documental narra las vivencias de los paraguayos en el exterior, poniendo en valor su trabajo, su aporte cultural y su esfuerzo por mantener viva la identidad paraguaya fuera de nuestras fronteras”.

También menciona que, en varias ocasiones, dicho programa fue “declarado de interés cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura, la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, y ambas cámaras del Congreso por su labor con colectivos de connacionales en países como España, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Suiza y Estados Unidos.

La entrega del reconocimiento será el próximo martes 30 a las 9:00 en la sala de sesiones de Diputados.