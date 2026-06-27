Intentarán restituir pensión graciable a la madre del dirigente liberal asesinado, Rodrigo Quintana

La Cámara de Diputados incluyó como 10° punto del orden del día el proyecto de ley para conceder pensión graciable a Felicita Arrúa, que hace unas semanas perdió a su esposo, Fidelino Quintana y a quien en marzo de 2017, también le arrebataron la vida de su hijo, Rodrigo Quintana en un allanamiento ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, donde la policía entró disparando.
Dicho episodio fatal se produjo en el marco de la represión del gobierno del entonces presidente Horacio Cartes, a las protestas contra el intento de enmienda mau para habilitarlo a la reelección por otro período.
El proyecto de pensión graciable plantea conceder la suma de G. 2.500.000 al mes para esta madre que ahora que, vio partir a su hijo y luego a su esposo sin tener real justicia.
Esto, ya que, si bien fue condenado a 24 años de prisión como autor del disparo el suboficial de Policía, Gustavo Adolfo Florentín Silva, la justicia nunca indagó a los que dieron la orden de atropellar la sede partidaria sin orden judicial.
El Estado en 2017, unos meses después del asesinato de Rodrigo, había concedido una pensión graciable a la familia, pero al estar a nombre del ahora fallecido Don Fidelino, con su muerte esta quedó sin efecto, por lo que, por un acto de mínima justicia, ahora pretenden restituírsela a la viuda.
El proyecto ya cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto, asi que ya solo depende de la voluntad de los Diputados el que tenga media sanción.