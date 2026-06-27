Política
27 de junio de 2026 a la - 14:39

Intentarán restituir pensión graciable a la madre del dirigente liberal asesinado, Rodrigo Quintana

Felicita Arrúa, “doña Betty”, enciende una vela en el pequeño altar en honor a Rodrigo en su casa.
Felicita Arrúa, “doña Betty”, enciende una vela en el pequeño altar en honor a Rodrigo en su casa.Archivo, ABC Color

La Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de la próxima sesión del martes 30 el proyecto de ley para conceder pensión graciable a Felicita Arrúa, la madre del joven dirigente liberal asesinado por la Policía en el gobierno de Horacio Cartes en el marco de las protestas contra el intento de enmienda sangrienta. La mujer además de a su hijo, perdió reciente a su esposo y padre de Rodrigo, don Fidelino Quintana.

Por ABC Color

La Cámara de Diputados incluyó como 10° punto del orden del día el proyecto de ley para conceder pensión graciable a Felicita Arrúa, que hace unas semanas perdió a su esposo, Fidelino Quintana y a quien en marzo de 2017, también le arrebataron la vida de su hijo, Rodrigo Quintana en un allanamiento ilegal a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, donde la policía entró disparando.

Dicho episodio fatal se produjo en el marco de la represión del gobierno del entonces presidente Horacio Cartes, a las protestas contra el intento de enmienda mau para habilitarlo a la reelección por otro período.

El proyecto de pensión graciable plantea conceder la suma de G. 2.500.000 al mes para esta madre que ahora que, vio partir a su hijo y luego a su esposo sin tener real justicia.

Esto, ya que, si bien fue condenado a 24 años de prisión como autor del disparo el suboficial de Policía, Gustavo Adolfo Florentín Silva, la justicia nunca indagó a los que dieron la orden de atropellar la sede partidaria sin orden judicial.

El Estado en 2017, unos meses después del asesinato de Rodrigo, había concedido una pensión graciable a la familia, pero al estar a nombre del ahora fallecido Don Fidelino, con su muerte esta quedó sin efecto, por lo que, por un acto de mínima justicia, ahora pretenden restituírsela a la viuda.

El proyecto ya cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto, asi que ya solo depende de la voluntad de los Diputados el que tenga media sanción.