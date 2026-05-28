Falleció Fidelino Quintana, padre del joven liberal Rodrigo Quintana

Anoche se confirmó el fallecimiento de Fidelino Quintana, padre de Rodrigo Quintana, el joven liberal asesinado por efectivos de la Policía Nacional durante los sucesos del 31 de marzo de 2017 (31M). La información fue confirmada por fuentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El dirigente liberal Martín Cogliolo informó a ABC Color que el deceso de Don “Ino” Quintana se produjo a consecuencia de una enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo.

Marlene Orué, candidata a la presidencia del PLRA, lo recordó como símbolo de resistencia en la búsqueda de verdad y justicia. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de don Fidelino Quintana, un padre marcado por el dolor, pero también por la dignidad y la fortaleza. Su nombre queda unido para siempre a la memoria de Rodrigo y a una herida que el Paraguay no olvida. Seguiremos exigiendo #JusticiaParaRodrigoQuintana y preguntando: ¿quién dio la orden?”, publicó la dirigente.

El padre del joven será velado en su domicilio particular, ubicado en la ciudad de La Colmena, departamento de Paraguarí.

Lea más: Tribunal no determinó quién ordenó el atropello a sede del PLRA en el 2017

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El legado de lucha por el caso 31M

La figura de Fidelino Quintana estuvo marcada, durante los últimos nueve años, por su incansable pedido de justicia ante el asesinato de su hijo. Rodrigo Quintana fue víctima de la represión policial ocurrida durante las protestas ciudadanas contra el intento de enmienda inconstitucional, impulsada en aquel entonces para habilitar la reelección de Horacio Cartes.

En la madrugada del 1 de abril, agentes antidisturbios irrumpieron en la sede del PLRA, donde se encontraban dirigentes y simpatizantes. En el lugar, Rodrigo Quintana recibió un disparo letal que acabó con su vida.

Rodrigo Quintana: ¿quién ordenó atacar al PLRA?

A pesar del paso del tiempo y de las investigaciones, la familia Quintana siempre sostuvo que la justicia aún no ha alcanzado a los verdaderos responsables intelectuales del operativo policial.

Hasta la fecha, el suboficial Gustavo Florentín es el único condenado en el marco del caso 31M. Este fue sentenciado a 24 años de cárcel tras ser hallado responsable de realizar el disparo que terminó con la vida del joven.

Lea más: Crimen de Rodrigo Quintana: Confirman condena a 24 años de cárcel para Gustavo Florentín

No obstante, Fidelino Quintana falleció sin obtener una respuesta concreta sobre quién ordenó a los agentes ingresar al local del PLRA y atacar a los presentes.