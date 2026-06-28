Nuevo intento en Diputados para la “desobligación automática” de la manutención para los hijos

La semana pasada, el diputado Jatar “Oso” Fernández (ANR, B-Aliado cartista) había reclamado que pese a ser funcional al oficialismo, sus proyectos eran ignorados, porque para contentar al aliado, el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre incluyó en el orden del día de la sesión de mañana uno de los proyectos.

Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 189 de la Ley 1680/01 “Código de la Niñez y Adolescencia”, que figura en el punto 6 del orden del día y que concretamente plantea eliminar la necesidad de que un juez sea el que disponga el cese de la obligación del pago de la manutención para un hijo.

A tal efecto, se plantea agregar a la redacción actual de la ley del artículo 189 “de la fijación del monto y vigencia de la población”, que “dicha obligación decaerá de pleno derecho el día que el alimentado cumpla la mayoría de edad, inclusive sin mediar resolución judicial de por medio, cesando todas las medidas impuestas contra el alimentante, con excepción de las deudas generadas por cuotas atrasadas en concepto de alimentos".

Esta iniciativa ha generado controversia ya que se plantea imponer una mayor celeridad para la desobligación del alimentante, antes de reducir la mora judicial al momento de fijar las pensiones y garantizar el derecho de alimentación de los menores.

De hecho, el proyecto cuenta con dictámenes divididos, entre ellos la Comisión de Niñez y Adolescencia recomienda su rechazo.

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El proyecto ya viene siendo “pateado” hace varios meses precisamente por la falta de consenso y no se descarta que pueda volver a dilatarse, ya que este martes 30 está cargada la agenda de Diputados.

Además del orden del día de las sesión ordinaria, el Congreso convocó a una sesión conjunta el martes a las 16:00 para recibir en la sede legislativa al presidente de Chile, José Antonio Kast.