Padres morosos: Diputados buscan “desobligación automática” de la prestación

Como 4º punto del orden del día de la sesión ordinaria de mañana figura el proyecto de ley “que modifica el artículo 189 de la Ley 1680/01 “Código de la Niñez y Adolescencia”, que pretende beneficiar a padres con el cese automático del pago de la manutención.

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Según plantea el proyecto de reforma, “dicha obligación (pensión) decaerá de pleno derecho el día en que el alimentado cumpla la mayoría de edad, inclusive sin mediar resolución judicial de por medio, cesando todas las medidas impuestas contra el alimentante, con excepción de las deudas generadas por cuotas atrasadas en concepto de alimentos".

La iniciativa planteada por los diputados aliados cartistas Jatar “Oso” Fernández y Hugo Meza (ambos ANR, B) pretende eliminar la obligación actual de que sea un juez quien, por orden judicial disponga el cese del pago de pensión, alegando que la justicia es muy lenta para los padres, y que, en contrapartida hay varios que a duras penas cumplen con su obligación.

Según argumentan en la exposición de motivos, la redacción vigente de la ley “deja -actualmente- en posición desventajosa a los alimentantes, ya que, sabido es, que la justicia en nuestro país es burocrático (sic)” y “desde que se solicita la cesación entre la resolución que ordena el cese de esa obligación, pasan meses, mientras el alimentante sigue obligado a pasar la cuota correspondiente en tal concepto",

El análisis de esta iniciativa ya había sido postergado hace 15 días, y ahora de vuelta es incluido en el orden del día, con dictámenes que se contraponen.

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En mayoría, las comisiones de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer y la de Niñez y Adolescencia aconsejan el rechazo, mientras que solamente la de Justicia, Trabajo y Previsión Social recomiendan la aprobación.

Buscan beneficiar a padres, pero deudores van en aumento

La iniciativa ignora completamente el otro lado de la problemática, que es el aumento de padres que incumplen con la obligación de manutención, problemática en auge incluso pese a la existencia de un enorme subregistro.

Según los datos oficiales de la Corte Suprema de Justicia mediante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), entre mayo del año pasado y abril de 2026, hay más de 600 deudores más.

Los datos del Redam al 31 de mayo del año pasado reportaban unos 1.669, y hasta abril pasado, la cifra total ascendió a 2.276.

Un patrón que también destaca en los registros oficiales es que la gran mayoría de los deudores son varones. Hasta abril pasado, el último registro disponible, 2.242 deudores eran varones y 34 mujeres.

De ser aprobada mañana, la iniciativa deberá pasar al Senado, de lo contrario, irá al archivo.