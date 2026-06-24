¿Qué hay detrás del cruce entre los cartistas Rodrigo Gamarra y Jatar Fernández?

El incidente que no llegó a escalar a niveles de un posible “moquete” entre ambos, pero que sí evidenció una disparidad entre los diputados Rodrigo Gamarra (ANR, cartista) y Jatar “Oso” Fernández (ANR, B- Aliado cartista) se dio ayer a la vista de todo el pleno y la platea de periodistas.

La primera especulación fue que la reacción de Gamarra fue por un reclamo que hizo Jatar porque sus proyectos son ignorados en el tratamiento.

“Me gustaría saber si nosotros tenemos alguna diferencia entre algunos colorados con otros colorados dentro de nuestra bancada. Y si también los diputados de otros partidos... ¿Tienen problemas mentales o no pueden hacer nada. O yo tengo problemas mentales o tampoco funcionan mis leyes, porque ninguna de las leyes que propuse no pudimos tratar todavía hace 3 años" (sic), reclamó ayer Jatar.

El incidente con Gamarra no fue inmediatamente posterior, sino que transcurrieron casi 15 minutos y no se pudo saber qué se dijeron por el sistema de insonorización de la sala de sesiones, que solo permite escuchar lo que se dice a través del sistema de audio.

Sin embargo, el vicepresidente primero de la Cámara Baja y compañero de bancada de Jatar, Hugo Meza (ANR, B) confirmó que, si bien coincide con el reclamo sobre el tratamiento de los proyectos, la cuestión entre Jatar y Gamarra tiene un trasfondo personal.

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Hugo Meza, discreto: “Un tema particular”

“Vamos a estar conversando esta tarde con nuestro compañero de bancada Jatar Fernández... es sobre un tema particular que él tiene aparentemente con el diputado colega Rodrigo Gamarra. Quedamos en que los compañeros de la bancada hablarían también con Rodrigo (Gamarra)“, dijo Meza.

Pese a la insistencia, este fue discreto para no entrar en más detalles sobre el trasfondo completo de la “cuestión personal”.

“Evidentemente es un comportamiento no acorde con el lugar y la representación política que ostentan los compañeros, así es que quedamos con el presidente (el cartista Raúl Latorre) abordar personalmente con los involucrados”, acotó Meza sobre el caso.

Fuentes consultadas dentro del pleno que escucharon el cruce coincidieron en que el reclamo entre Jatar y Gamarra fue por una cuestión “judicial” y ligada a una “empresa”, pero sin mayores detalles.

El único conflicto judicial -conocido- relacionado con Jatar pero que no tiene vinculación con Gamarra más que el hecho de que involucra a Villeta, su feudo principal, es que el “Oso” Fernández se vio envuelto en la disputa de una propiedad de 7.000 metros cuadrados en Villeta donde estaba instalada una embotelladora de agua.

Alusiones e indirectas entre Gamarra y Jatar

Se consultó con ambos involucrados y estos evitaron comentar sobre el trasfondo.

Gamarra únicamente mencionó que en ningún momento hizo alusión de cuestiones personales ni privadas sobre su colega y que desconoce cualquier especulación que pretenda hacerse al respecto.

“Si él dice eso, que yo hablé con alguien de un caso suyo o de su familia, algo así, y yo desconozco totalmente el tema, ni la más pálida idea de qué se trata y es lo que le dije. Se está equivocando de persona posiblemente, porque no sé de qué se trata en lo más mínimo”, mencionó Gamarra.

En el caso de Jatar, se limitó a pedir que se le consulte a Gamarra.