Tomás Olmedo: Intendente de Ñemby chicanea y coacusados ya van a juicio oral

La fiscala Jessica Verocay ratificó su acusación contra el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR-FR), y otros cinco procesados, quienes supuestamente pagaron G. 738 millones a la empresa Mbarete Import Export por empedrados que ya existían.

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El martes último, luego de múltiples suspensiones, se llevó adelante la audiencia preliminar ante el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia, en donde se determinó que el director de obras municipal, Enrique Hugo Delvalle García; los fiscalizadores de obras, Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte, y el contratista y propietario de Mbarete Import Export, Arnaldo Gauna Martínez subirán al banquillo de los acusados.

Nueva chicanas

Por otro lado, la audiencia se suspendió en el caso del intendente Olmedo y del director de Administración municipal, Marcos Isaías Meza Ortiz, debido a recursos de apelación pendientes.

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Ambos plantearon recursos de reposición con apelación en subsidio contra la providencia del juez Estigarribia que convocó la audiencia preliminar, por lo cual zafaron de la diligencia una vez más.

Según la investigación fiscal, Tomás Olmedo firmó desembolsos por cinco obras que nunca se ejecutaron durante el 2023, por que ya estaban construidas lo que ocasionó un daño patrimonial de G. 738 millones.

Tomás Olmedo también zafó de dos pedidos de intervención municipal gracia al “pacto de impunidad” firmado en la Cámara de Diputados y con estos antecedentes se presentó en las internas coloradas y ganó.

El cuestionado jefe comunal buscará su reelección en el cargo el próximo 4 de octubre.