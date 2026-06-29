Cumbre del Mercosur: Paraguay pide “distribución equitativa” de beneficios con la Unión Europea

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, presidió la apertura de la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque. El secretario de Estado presentó en la ocasión el estado de situación del Mercosur.

Durante su intervención, el canciller Ramírez reafirmó el compromiso de Paraguay con los principios democráticos y expresó su preocupación por la situación política y social en Bolivia, “condenando los hechos de violencia y respaldando al gobierno constitucional de ese país”.

Al hacer referencia a la gestión paraguaya, el ministro de RR.EE. dijo que la presidencia pro témpore “estuvo orientada a obtener resultados concretos para los ciudadanos, los trabajadores y los sectores productivos, en un contexto internacional marcado por incertidumbres geopolíticas y desafíos para el comercio global”.

Ramírez Lezcano indicó que el semestre coincidió con la conmemoración de los 35 años del Tratado de Asunción, fundacional del Mercosur, “fecha que consideró propicia para reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes del proceso de integración regional.”

Entre los principales logros, Ramírez Lezcano recordó la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, al que calificó como un hito “histórico tras más de 25 años de negociaciones”. No obstante, el canciller sostuvo que “la implementación del pacto deberá garantizar una distribución justa, equilibrada y solidaria de los beneficios entre todos los Estados Partes”.

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“Cuotas de exportación al mercado europeo”

En ese sentido, el canciller nacional Rubén Ramírez indicó que Paraguay manifiesta “su preocupación por los criterios propuestos para la asignación de cuotas de exportación al mercado europeo". Argumentó que los volúmenes planteados para el país no reflejan adecuadamente sus capacidades productivas ni los compromisos asumidos en el marco del acuerdo.

“El Paraguay no pide privilegios; reivindica equidad”, afirmó el canciller Ramírez. Insistió en que la credibilidad del bloque depende de que los beneficios de la integración alcancen efectivamente a todos sus miembros.

Tras más 25 años de negociaciones

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, y cuatro días después, el 21 de ese mismo mes, el Parlamento Europeo envió el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la Corte comunitaria revise si es compatible con los tratados del bloque europeo.

Este pacto de asociación está dividido en dos secciones: una comercial y la otra política. El pacto fue sellado durante una ceremonia realizada en Asunción en enero pasado, tras más de 25 años de negociaciones.

La sección política está centrada en aspectos como la cooperación en temas de política o la asociación estratégica. Mientras que el comercio es atribución de la Comisión Europea liderada por la presidenta Úrsula von der Leyen.

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La parte comercial del acuerdo de asociación entró en vigencia el 1 de mayo pasado de forma provisional a la espera de la ratificación definitiva del Parlamento Europeo, que ha acudido al Tribunal de Justicia de la UE para preguntar sobre la legalidad del pacto.

Entonces, los países del Mercosur (Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay) aún esperan el beneplácito del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial entre ambos bloques, tras la ratificación en los congresos de los cuatro países miembros del bloque.

Espera de la “aprobación final”

La semana pasada, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, recordó que el acuerdo espera la decisión del Parlamento Europeo, por lo que su carácter provisional se mantendrá hasta que el órgano legislativo “dé su aprobación final”.

“Podemos señalar que la discusión que existe en el Parlamento Europeo ha sido una solicitud de un análisis legal sobre la compatibilidad de este instrumento de acuerdo de libre comercio entre los dos bloques más importantes del mundo por la cantidad de poblaciones”, manifestó el ministro de RR.EE., ante la consulta periodística.

Ramírez Lezcano refirió que 700 millones de personas se beneficiarán por la implementación del acuerdo. “Tenemos que recordar que la Unión Europea suscribió hace poco más de nueve años un acuerdo con Canadá que aún no ha sido ratificado, pero está en plena vigencia”, remarcó.

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Acuerdo ambicioso

El acuerdo entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) supone la creación de un mercado de 700 millones de personas en el que se liberalizarán más del 90 % de los aranceles actuales, algunos de forma inmediata.

Bruselas calcula que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones anuales europeas a los países del Mercosur un 39% en 2040, hasta los 50.000 millones de euros.