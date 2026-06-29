Madre de Esteban Samaniego chicanea y argumenta una “animadversión” del juez contra su hijo

La audiencia con relación a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa del diputado cartista Esteban Samaniego, fue nuevamente suspendida debido al recurso de recusación presentado hoy de parte de su suegra Blanca Álvarez viuda de Samaniego.

La recusación contra el juez interino Osmar Legal, tuvo como principal argumento una supuesta animadversión contra el diputado Esteban Samaniego. Alegó que el magistrado debió inhibirse por su cercanía y trato con el fiscal acusador Silvio Corbeta y por la reiteración del pedido de desafuero remitido a la Cámara de Diputados.

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“Es de público conocimiento que ambos eran compañeros de trabajo en el Ministerio Público por varios años y concretamente en las mismas causas de unidades fiscales especializadas, y por ende, compartieron el mismo criterio y actuaciones que se reflejan notoriamente en estos autos”, reza una parte de la recusación.

Su “pecado” es ser madre del diputado

Blanca Gloria Álvarez vda. de Samaniego enfatizó en su documento de recusación que su mayor pecado es ser madre del diputado Esteban Samaniego y madre política de los procesados Patricia Corvalán y Damián de Jesús Galarza, además de vivir en la misma casa. Vivienda que fue construida, según la acusación fiscal con dinero desviado de la Municipalidad de Quyquyhó cuando su hijo fungía de intendente.

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Expresó también agravios referentes a la revocatoria de medidas alternativas del funcionario municipal Damián de Jesús Galarza, y su consecuente orden de captura. Galarza y sus abogados defensores fueron sancionados por sus constantes chicanas para dilatar el proceso, sin embargo Blanca Álvarez argumenta que existen agravios.

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El juez Osmar Legal cuando asumió el interinazgo del Juzgado Penal de Garantías, reiteró el pedido de desafuero del diputado Esteban Samaniego, sin embargo, en la Cámara Baja le aplican el “ñeembotavy” a la petición judicial y siguen blindando al cartista.

Con esta nueva chicana quedó paralizado el proceso judicial contra la madre y la esposa del diputado Samaniego. En la causa también está vinculada la actual candidata a intendenta colorada Ruth Mercedes Medina Yegros y otras diez personas, quienes se turnan para dilatar la audiencia preliminar.