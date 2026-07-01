Informe Presidencial: No hay avance en lucha contra el crimen organizado, dice senador de Yo Creo

El presidente Santiago Peña realiza hoy su tercer informe de gestión, al respecto el senador Rubén Velázquez (YoCreo) dijo que la puntuación que le da al gobierno colorado es muy baja, incluso para él estaría aplazado en muchos sectores.

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Citó, por ejemplo, que no ve muchos avances en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Agregó incluso que varios políticos con mucho peso en el gobierno de Santiago Peña estuvieron vinculados al crimen organizado.

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Manifestó que, lamentablemente Santiago Peña sostuvo y defendió a algunos de ellos como por ejemplo al ex senador colorado Erico Galeano, condenado a trece años de prisión por sus vínculos con el crimen organizado.