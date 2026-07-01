¿Latorre al Ministerio de Salud?: Esto dice el presidente de la Cámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre fue consultado a su llegada a la sede legislativa para el informe de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, sobre rumores de su posible designación en reemplazo de la actual ministra de Salud, María Teresa Barán, donde escuetamente negó, pero también dejó abierta otras consultas.

“La verdad, para ser franco, como que cada 15 días a mi me candidatan para algo o me llevan a otro cargo”, dijo como introducción ante la redundancia de estos rumores que se reviven cada cierto tiempo.

En tal sentido, si bien evitó responder si le llegó formalmente la propuesta o si está interesado, finalmente sí dio a entender un rechazo a esa posibilidad.

“Hoy arranco mi cuarto año en la presidencia de Diputados, yo agradezco la confianza que me dieron los paraguayos para ser diputado y mis colegas para seguir presidiendo este cuerpo colegiado, que es lo que vamos a seguir haciendo", señaló Latorre antes de retirarse para la recepción del mandatario.

Latorre, inicia ahora su cuarto mandato consecutivo como presidente de Diputados, que va hasta el 30 de junio de 2027 y mantiene en paralelo intenciones de ser precandidato a vicepresidente de la República en una chapa con Pedro Alliana para el 2028 por Honor Colorado.

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De todos modos, no tiene fácil ese camino, ya que el que tendría la preferencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes es el actual ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja.