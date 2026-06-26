Presidente y vice de Diputados hablan con Peña de cuestiones “políticas”: ¿Qué pasa con candidatura de Latorre?

Anoche el propio presidente de la República, Santiago Peña compartió la fotografía del encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) y el vicepresidente primero y aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), aunque este solo mencionó haber dialogado cuestiones sobre la labor legislativa.

“Seguimos fortaleciendo el trabajo coordinado con el Poder Legislativo. Mantuve una productiva reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el vicepresidente primero, el diputado Hugo Meza. Desde el Gobierno del Paraguay estamos comprometidos en articular esfuerzos de manera constante para impulsar más acciones y proyectos que beneficien directamente a todos nuestros compatriotas”, escribió Peña.

Lo llamativo es que apenas el martes pasado (23) Latorre ya tuvo una reunión con Peña en el mismo tenor, a decir del titular de Diputados, para “abordar la agenda legislativa y avanzar en los proyectos que el Paraguay necesita”.

Hoy, al ser consultado sobre los temas del encuentro de ayer -que ya incluyó a Meza-, Latorre reconoció que también hablaron de cuestiones políticas.

“Nosotros siempre abordamos cuestiones de la agenda legislativa, la situación política nacional e internacional; por supuesto el tema obligado es el gran resultado que existió en estas últimas elecciones municipales y el proceso de unidad de la gran familia colorada, con lo cual estamos muy contentos respecto a los avances que se dan en la lista 1″, señaló Latorre.

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Meza también confirmó escuetamente que hablaron principalmente de la agenda y evaluación política de cara a las municipales del 4 de octubre.

¿Que pasa con las pretensiones de Latorre para la vice?

Si bien ninguno de los presentes en la reunión habló del tema de la precandidatura a vicepresidente para acompañar a Pedro Alliana en una chapa para el 2028, fuentes consultadas del cartismo insistieron que recién después de las internas retomarán las discusiones.

Esto incluye el acuerdo al que habían llegado los diputados de HC con el grupo de gobernadores cartistas de unificar un solo postulante para hacer frente al candidato de los Senadores -presuntamente respaldado por Horacio Cartes-, el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja.

Es decir, en octubre tras las municipales, el candidato de Diputados, Raúl Latorre y el de los Gobernadores, César “Cesarito” Sosa se espera que anuncien quién descabalga en favor de quién.

Aún no hay acuerdo sobre ley para pago de intereses a vialeras

En lo que refiere a proyectos impulsados por el Ejecutivo, de momento sigue sin haber acuerdo sobre el proyecto de ley “que autoriza el pago de intereses por certificados de obras y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”.

Precisamente la bancada que integra el diputado Hugo Meza (ANR, B) tiene 8 votos clave para que el cartismo logre la mayoría para sancionar este proyecto de ley, que sigue sin convencer a sus aliados y mucho menos a opositores.

Esto ya que el proyecto presentado por el Ejecutivo ni siquiera es claro sobre el monto total que implicará (entre 40 millones y 100 millones de dólares) e incluso hay dudas sobre la legalidad de esta ley como instrumento jurídico.

Pese a estas reuniones, el cartismo sigue sin lograr el consenso para la aprobación, lo que obligó a postergar el proyecto por dos semanas.