Mbuyapey: concejal liberal asume intendencia interina tras renuncia del jefe comunal colorado

La elección se realizó durante una caldeada sesión de la Junta Municipal el pasado lunes y generó una fuerte reacción entre los presentes. Tras conocerse el resultado de la votación secreta, un grupo de ciudadanos increpó a los concejales colorados que habrían respaldado la designación del edil liberal.

Barreto fue electo con cinco votos a favor, mientras que el concejal colorado Juan Aquino (ANR) obtuvo tres votos y se registró un voto en blanco. La decisión provocó el enojo de los simpatizantes colorados, quienes cuestionaron que, pese a que la Junta Municipal cuenta con seis concejales de la ANR, la administración comunal quedará en manos del PLRA. Los manifestantes calificaron la decisión como una “traición” al Partido Colorado.

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En las elecciones municipales de octubre, Luis Carlos Rojas (ANR) buscará un nuevo mandato y tendrá como principal adversaria a la exintendenta Ana Delvalle de Aponte (PLRA).

Otros tres intendentes deben renunciar a sus cargos

En el departamento de Paraguarí aún quedan tres intendentes que deben formalizar su salida del cargo para competir por un nuevo mandato.

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Uno de ellos es Gustavo Penayo Arce (ANR), quien ya presentó su renuncia ante la Junta Municipal, aunque señaló que el trámite aún debe ser regularizado debido a que carecía de la certificación ante escribanía pública.

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Indicó que tiene plazo hasta el 4 de julio para completar dicho requisito. En ese distrito, el candidato liberal Nicolás Antonio Amarilla Valdez buscará recuperar la Municipalidad, que hace cinco años pasó a manos de la ANR.

Por su parte, el intendente de Sapucái, Ariel “Lilo” Monges Espínola (ANR-HC), es el único candidato a la Intendencia tras imponerse en las internas partidarias. Al no tener adversarios en las elecciones generales, solo resta la realización de los comicios para confirmar su continuidad al frente de la administración municipal.

En el marco del proceso de validación de resultados electorales internos de la ANR, Monges Espínola ya recibió su certificado de proclamación por parte de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

Otro jefe comunal que buscará el rekutú es el intendente de San Roque González, Enmanuel Morán Leguizamón (Alianza), quien intentará mantenerse en el cargo. En las elecciones de octubre enfrentará al candidato de la ANR, el cartista Gustavo Brítez.