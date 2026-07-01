Política
01 de julio de 2026 a la - 11:16

Mbuyapey: concejal liberal asume intendencia interina tras renuncia del jefe comunal colorado

El intendente interino de Mbuyapey, Juan Carlos Barreto (PLRA), designado por la Junta Municipal.
Juan Carlos Barreto es presentado como intendente interino de Mbuyapey por la Junta Municipal.Emilce Ramírez

MBUYAPEY. El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR, Luis Carlos Rojas, renunció al cargo de jefe comunal de este distrito del departamento de Paraguarí para dedicarse a su campaña en busca de la reelección. En su reemplazo, la Junta Municipal designó como intendente interino al concejal liberal Juan Carlos Barreto.

Por ABC Color

La elección se realizó durante una caldeada sesión de la Junta Municipal el pasado lunes y generó una fuerte reacción entre los presentes. Tras conocerse el resultado de la votación secreta, un grupo de ciudadanos increpó a los concejales colorados que habrían respaldado la designación del edil liberal.

El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR en Mbuyapey, Luis Carlos Rojas, renunció al cargo para buscar su reelección.
El proclamado candidato a intendente por la Lista 1 de la ANR en Mbuyapey, Luis Carlos Rojas, renunció al cargo para buscar su reelección.

Barreto fue electo con cinco votos a favor, mientras que el concejal colorado Juan Aquino (ANR) obtuvo tres votos y se registró un voto en blanco. La decisión provocó el enojo de los simpatizantes colorados, quienes cuestionaron que, pese a que la Junta Municipal cuenta con seis concejales de la ANR, la administración comunal quedará en manos del PLRA. Los manifestantes calificaron la decisión como una “traición” al Partido Colorado.

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En las elecciones municipales de octubre, Luis Carlos Rojas (ANR) buscará un nuevo mandato y tendrá como principal adversaria a la exintendenta Ana Delvalle de Aponte (PLRA).

Otros tres intendentes deben renunciar a sus cargos

En el departamento de Paraguarí aún quedan tres intendentes que deben formalizar su salida del cargo para competir por un nuevo mandato.

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Uno de ellos es Gustavo Penayo Arce (ANR), quien ya presentó su renuncia ante la Junta Municipal, aunque señaló que el trámite aún debe ser regularizado debido a que carecía de la certificación ante escribanía pública.

Gustavo Penayo Arce (ANR-HC).
Gustavo Penayo Arce (ANR-HC).

Indicó que tiene plazo hasta el 4 de julio para completar dicho requisito. En ese distrito, el candidato liberal Nicolás Antonio Amarilla Valdez buscará recuperar la Municipalidad, que hace cinco años pasó a manos de la ANR.

Por su parte, el intendente de Sapucái, Ariel “Lilo” Monges Espínola (ANR-HC), es el único candidato a la Intendencia tras imponerse en las internas partidarias. Al no tener adversarios en las elecciones generales, solo resta la realización de los comicios para confirmar su continuidad al frente de la administración municipal.

El candidato de la ANR en Sapucái, Juan Ariel “Lilo” Monges Espínola, recibió su certificado de proclamación y quedó habilitado para las elecciones de octubre, en busca de su reelección como intendente.
El candidato de la ANR en Sapucái, Juan Ariel “Lilo” Monges Espínola, recibió su certificado de proclamación y quedó habilitado para las elecciones de octubre, en busca de su reelección como intendente.

En el marco del proceso de validación de resultados electorales internos de la ANR, Monges Espínola ya recibió su certificado de proclamación por parte de la Junta de Gobierno del Partido Colorado.

El intendente de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón
El intendente de San Roque González, Emmanuel Morán Leguizamón (Alianza).

Otro jefe comunal que buscará el rekutú es el intendente de San Roque González, Enmanuel Morán Leguizamón (Alianza), quien intentará mantenerse en el cargo. En las elecciones de octubre enfrentará al candidato de la ANR, el cartista Gustavo Brítez.