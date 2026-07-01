Política
01 de julio de 2026 a la - 15:59

Senado reelige al liberocartista Edgar López como representante ante el Consejo de la Magistratura

El senador Edgar López (liberocartista) jura como representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura ante el pleno. Foto: Prensa Senado.
El senador Edgar López (liberocartista) jura como representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura ante el pleno. Foto: Prensa Senado.

Con 36 votos de todas las bancadas, el Senado reeligió al liberocartista Edgar López como su representante ante el Consejo de la Magistratura, ente que propone la integración del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de la Defensoría Pública. Como suplente fue elegido el opositor Enrique Salyn Buzarquis (PLRA).

Por ABC Color

Por 36 votos a favor, 4 abstenciones y 2 que no votaron, el pleno de la Cámara Alta resolvió reelegir al senador Edgar López (liberocartista, exgobernador de Concepción) como su representante ante el Consejo de la Magistratura (CM). Dicho ente se encarga de conformar las ternas y candidatos para cargos de jueces y fiscales así como la integración del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de la Defensoría Pública.

Inicialmente el senador José Oviedo (Yo Creo) propuso, por la oposición, a Eduardo Nakayama (Independiente) como representante titular y a Salyn Buzarquis (PLRA) como suplente.

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Sin embargo, el oficialismo se impuso cuando Hermelinda Alvarenga (liberocartista) propuso la reelección en el cargo de López, su compañero de bancada.

Durante su exposición, Alvarenga llamó al diálogo y la unidad entre liberales. “Algunos colegas dicen que López no puede ser porque es del cartismo. No somos del cartismo, somos del Partido Liberal Radical Auténtico”, aseveró.

El senador Edgar López (liberocartista) jura como representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura ante el pleno. Foto: Prensa Senado.
El senador Edgar López (liberocartista) jura como representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura ante el pleno. Foto: Prensa Senado.

Buzarquis suplente

Por su parte, Dionisio Amarilla, líder de la bancada liberocartista, intentó incluir al opositor Sergio Rojas (PLRA) como representante suplente, a lo que este último se negó.

Finalmente, José “Pakova” Ledesma, otro liberocartista, secundó la postulación inicial del opositor Salyn Buzarquis como suplente a lo que este se allanó.

Derlis Maidana (ANR, HC) dijo que daban así su voto de confianza a Edgar López.

Tras la votación, el designado pasó a jurar como representante ante el Consejo de la Magistratura ante el Pleno.