Senador confesó que votó por Aldo Cantero para que sus candidatos reciban apoyo

El Consejo de la Magistratura conformó varias ternas, una de ellas para el cargo de juez de primera instancia de la Capital.

En esta, por una parte, se incluyó al cuestionado fiscal Aldo Cantero y por la otra se ninguneó al fiscal Deny Yoon Pak, encargado de causas emblemáticas como A Ultranza y contra el senador renunciante Erico Galeano Segovia.

El senador Édgar López, quien votó en contra del fiscal Deny Yoon Pak, fue consultado del porqué no se inhibió al momento que se analizaba la terna por conflicto de intereses, atendiendo que su hermano, Nelson López, defiende a Pastor Irfán, una persona procesada por el caso Aultranza.

“En el caso de mi hermano, él hace más de 30 años que ejerce la profesión. Él no es político, nunca activó conmigo, tenemos relaciones familiares, pero no van a ver a mi hermano acompañándome, ni yo a él”, señaló el legislador.

Seguido mencionó que si se tiene que inhibir, tendría que hacerlo de todo, atendiendo que su hermano hace 30 años que ejerce la profesión.

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“En el caso del fiscal Yoon Park, yo tengo un aprecio hacia él y él tiene mi apoyo. Para las sesiones hacemos una previa y vemos quien reúne los votos. Somos ocho, yo no soy solo”, acotó el legislador.

Cuando fue consultado por su elección en la votación, el fiscal Aldo Cantero, López dio a entender que lo votó sin estar de acuerdo. “En la política, en estos casos, tanto en el Consejo como en el Senado, muchas veces votamos por uno, por más que no estamos de acuerdo. Tenemos que hacerlo”, dijo.

“Yo tuve otros candidatos y para que mis candidatos tengan también los votos, vos necesitás el voto de los colegas, no hay otra salida. Él (Cantero) no tiene ninguna sanción de la Corte, del Jurado, que yo sepa, y todos los que están en la grilla están habilitados”, finalizó.

Con una larga trayectoria dentro del Ministerio Público, Aldo Cantero pasó de investigar causas de criminalidad común a convertirse en el rostro recurrente de las causas vinculadas al poder político. Su carrera no ha estado exenta de polémicas al intervenir en procesos que involucran a figuras de peso en la escena nacional.

​Uno de sus casos más polémicos guarda relación con la filtración de supuestos chats que lo vinculan de manera directa con el cartismo.

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Los mensajes con el abogado Pedro Ovelar sugerían que la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exmiembros de su gabinete fue “cocinada” y coordinada bajo instrucciones directas del sector cartista. Ante la presión mediática y las evidencias de una supuesta falta de autonomía, Cantero fue apartado de la causa por el fiscal general.

<b>Aldo “canta 50”</b>

El mote “Aldo canta 50” es una de las frases más recordadas y polémicas asociadas al fiscal Aldo Cantero, la cual surgió a partir de la serie de publicaciones sobre los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2017.

La frase proviene de una conversación telefónica grabada entre el abogado Carmelo Caballero y Raúl Fernández Lippmann, quien en ese entonces era el secretario del JEM y mano derecha del fallecido senador Óscar González Daher. En dicho audio, ambos discutían sobre procesos judiciales y la participación de diversos agentes.

Según la transcripción, Fernández Lippmann menciona que el fiscal Cantero podría pedir algún tipo de retribución por sus actuaciones. Carmelo Caballero responde: “Él canta 50”, dando a entender que ese era el “monto” o la tarifa habitual que el fiscal solicitaba para proceder con imputaciones o diligencias judiciales a medida.