Filizzola: Peña omitió hablar de los “Sobres del Poder”, Ueno y su patrimonio

El presidente Santiago Peña presentó anoche su informe anual ante el Congreso, donde aseguró que “Paraguay vive uno de los mejores momentos de su historia democrática, con estabilidad política, crecimiento económico, reducción de la pobreza y transformaciones institucionales”.

Sin embargo, para el senador Rafael Filizzola (PDP), el jefe de Estado omitió responder a cuestionamientos que tuvieron un alto impacto público. “Santiago Peña no dijo nada sobre los sobres en Mburuvicha Róga, el crecimiento milagroso de su patrimonio ni el festival de fondos públicos canalizados hacia Ueno y la cuestionada adjudicación del 5G a empresas vinculadas a su entorno. Aunque no diga nada, sabemos”, expresó el legislador en sus redes sociales.

El parlamentario también puso en duda las afirmaciones realizadas por Peña respecto a los avances del sistema sanitario, especialmente en materia de vacunación.

La realidad es otra, dice senador

Según Filizzola, el mandatario destacó logros que no reflejan la situación que atraviesa actualmente el país.

“Peña destaca avances en el programa de vacunación, pero la realidad es otra: por primera vez el país acumula deudas con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, poniendo en riesgo la disponibilidad oportuna de vacunas”, afirmó.

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Asimismo, recordó que el propio Poder Ejecutivo había reducido inicialmente el presupuesto destinado a la compra de vacunas para este año y que esos recursos fueron restituidos posteriormente por el Congreso Nacional tras los reclamos formulados por sociedades científicas y pediatras.

El senador agregó que el presidente también omitió mencionar que cerca de 30.000 niños quedaron excluidos del programa de inmunización contra el virus sincitial respiratorio debido, según sostuvo, a restricciones administrativas implementadas por el Gobierno.

El caso de los “Sobres del Poder”

Uno de los puntos mencionados por Filizzola fue el denominado caso de los “Sobres del Poder”, una denuncia que cobró notoriedad pública luego de que una exfuncionaria de Mburuvicha Róga afirmara haber encontrado sobres con importantes sumas de dinero en efectivo dentro de la residencia presidencial.

La exempleada sostuvo que posteriormente fue desvinculada tras negarse, según su versión, a asumir la responsabilidad por la desaparición del dinero. El caso generó un intenso debate político y pedidos de investigación por parte de sectores de la oposición.