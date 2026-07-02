Oposición anuncia inscripción de la candidatura de Soledad Núñez para mañana

La oposición unida en la alianza “Juntos por Asunción” inscribirá mañana la candidatura de la aspirante a intendenta de Asunción Soledad Núñez, según anunciaron en un comunicado de prensa.

Con este acto, formalizará su postulación con la inscripción que establece el Código Electoral ante el Juzgado de la Capital.

Un total de 16 partidos políticos son los que apoyan la candidatura a la intendencia de Asunción de Soledad Núñez, cuyos representantes acompañarán el procedimiento.

El período de inscripciones de candidaturas está establecido en el Cronograma Electoral, que obliga a que la inscripción se realice ante el juzgado electoral competente desde el lunes 8 de junio pasado hasta este sábado 4 de julio.

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Inscribirán lista de concejales

Asimismo, también inscribirán a los candidatos a concejales de la Lista 2 Partido Liberal Radical Auténtico y de la Lista 3 Alianza “Unidos por Asunción”.

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Son 24 candidatos titulares por cada lista, que se presentarán ante el juzgado que preside la magistrada Fabiana Marín.

Además, acompaña la candidatura de Sole Núñez para Intendencia el Partido Libertad y República con otros 24 candidatos a concejales.

De esta forma, aseguran que se fortalece la candidatura de Soledad con el acompañamiento de 16 partidos políticos y tres listas a la Junta Municipal, totalizando 72 candidatos a concejales.

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El requisito para la inscripción es presentar los documentos de la proclamación de sus respectivos tribunales partidarios, documentos firmados por los apoderados y la firma de la aceptación de la candidatura.