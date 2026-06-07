Sole Núñez: “La Municipalidad está quebrada, pero en Asunción sí hay plata”

En el marco de las elecciones internas municipales, la exministra Soledad Núñez aseguró que la administración de la Municipaldiad de Asunción, en la era cartista, fue llevada a una situación de colapso por decisiones irresponsables.

“La municipalidad está quebrada. La buena noticia es que en Asunción sí hay plata”, expresó.

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Agregó que a “la municipalidad sí la han quebrado, han tomado decisiones irresponsables y la han llevado a un colapso financiero y a un límite que tendremos que corregir”.

Según explicó, una eventual administración suya deberá abordar dos aspectos fundamentales: una reingeniería financiera relacionada con el gran endeudamiento y el combate a las denominadas “cajas paralelas”.

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“Hay que cortar las cajas paralelas”

Núñez sostuvo una vez más que una parte importante de los recursos municipales no estaría ingresando a las cuentas institucionales.

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“Acá hay que cortar las cajas paralelas. Esa municipalidad funciona bajo la lógica de cajas paralelas. Hay recursos que todos los días van a parar a bolsillos particulares que deberían ingresar a las cuentas de la municipalidad”, afirmó.

Incluso aseguró que actualmente existirían recursos públicos utilizados con fines políticos.

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“Hoy se están financiando campañas políticas y probablemente gran parte de la movilización del día de hoy con plata de los contribuyentes asuncenos”, manifestó.

La candidata indicó que los controles y la transparencia serán fundamentales para corregir esta situación. “Las cajas paralelas hay que cortarlas. Esto con control, con monitoreo y por supuesto con un liderazgo claro y firme desde la cabeza”, señaló.

Unidad opositora para enfrentar crisis

Durante la entrevista en los estudios de ABC Cardinal, Núñez defendió el acuerdo alcanzado entre diversos sectores opositores y afirmó que las internas de este domingo representan la consolidación de un proceso de unidad.

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Sostuvo que la alianza se construyó para responder al escenario que atraviesa la capital. “Una unidad que es un instrumento, que es una herramienta para poder afrontar este escenario de abandono, este escenario crítico, caótico, catastrófico, que está enfrentando la capital”, indicó.

Asimismo, argumentó que las reglas electorales actuales favorecen la conformación de alianzas.

“Consideramos que este es el camino que nos va a permitir presentar un proyecto sólido con la fuerza para ganar en octubre y también con la fuerza para gobernar bien la municipalidad”, afirmó.

Rechaza llegar en desventaja

Consultada sobre la fortaleza de la estructura colorada, Núñez rechazó la idea de que la oposición llegue debilitada a las elecciones municipales. “Yo no creo que lleguemos con desventaja, honestamente”, respondió.

Aseguró que existe un creciente descontento ciudadano con la situación de la ciudad y que incluso parte del electorado colorado busca una alternativa. También afirmó que percibe ese malestar en los recorridos realizados durante la campaña.

Incluso manifestó estar convencida de que votantes colorados respaldarán su proyecto en las elecciones generales.

“La realidad se vive en las calles”

La exministra insistió en que el debate político suele alejarse de los problemas cotidianos de los ciudadanos. “Trato de salir del microclima político y la burbuja, porque la realidad se vive en las calles”, afirmó.

Según indicó, la ciudadanía enfrenta problemas más urgentes que las discusiones partidarias. “La gente está sobreviviendo en una ciudad que se volvió cara, una ciudad donde cuesta vivir, que la gente está siendo expulsada, que no podés pagar un alquiler, que no podés comprar una vivienda (...) La vida se complejizó y la política está en otra”, expresó.

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Corrupción, obras y reforma de la PMT

Al ser consultada sobre los principales reclamos ciudadanos, Núñez mencionó la lucha contra la corrupción como una prioridad. “Eso es algo que el oficialismo no va a poder hacer”, afirmó.

Agregó que su proyecto busca modernizar la administración municipal y recuperar la infraestructura de la ciudad. “Modernización, tecnología, poder resolver que esa municipalidad realmente deje de ser un botín de políticos para transformarse en una herramienta para mejorar la vida de la gente”, señaló.

También prometió involucrarse personalmente en la supervisión de las obras. “Me pongo mi casco de ingeniera, que no quede duda que voy a estar personalmente verificando la calidad, la condición y la manera en la cual se ejecutan las obras en nuestra ciudad”, expresó.

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Entre los problemas más urgentes mencionó el deterioro de calles, veredas, parques y plazas. Asimismo, planteó una transformación de la Policía Municipal de Tránsito.

“Hoy tenemos una Policía Municipal de Tránsito que está enfocada en recaudar, en extorsionar y no en agilizar el tránsito para que perdamos menos horas en el tráfico”, sostuvo.

Su ingreso a la arena política

En otro momento, Núñez también relató aspectos de su trayectoria personal y explicó que decidió involucrarse directamente en política después de la pandemia, aunque su camino político realmente se inició cuando trabajaba de la mano de organizaciones sociales.

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Contó que durante años trabajó en temas vinculados a vivienda, educación y desarrollo, hasta que decidió dar el paso hacia la actividad política partidaria.

“Para mí, la pandemia fue el momento que yo dije: ‘Tengo que hacer algo y tengo que involucrarme en la política’”, afirmó.

Según explicó, la crisis sanitaria evidenció las debilidades estructurales del país y la convenció de que los cambios debían impulsarse desde los espacios de decisión.

“En la política se logran los cambios y quiero poner a disposición de la ciudadanía mi convicción, mi compromiso y mis ganas de hacer las cosas”, concluyó.