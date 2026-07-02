San Lorenzo: en el PLRA repudian a concejala liberocartista que apoya a Felipito Salomón

El intendente saliente de San Lorenzo, Felipito Salomón (ANR, HC), renunció al cargo para buscar su reelección y el martes último encabezó un acto de rendición de cuenta acompañado por la concejala liberocartista Dorotea Villareal (PLRA, Nuevo Liberalismo), la única por la “oposición” quien estuvo presente.
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Según testigos, Villarreal actuó como la hurrera del jefe municipal saliente e incluso dijo que en “tres meses nomás se va y después ya vuelve”, dando a entender que Salomón ganará a la candidata del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la alianza Juntos por San Lorenzo Luz Bella González.
Villarreal integra la lista de candidatos a la concejalía del PLRA (Lista 2, opción 2) para las elecciones municipales del 4 de octubre y en las elecciones internas del 7 de junio último fue la segunda más votada (866 votos según el TREP) de la lista del movimiento Nuevo Liberalismo, sector que lidera el gobernador de Central y aspirante presidencial Ricardo Estigarribia. Dicho movimiento también ganó la presidencia partidaria con Alcides Riveros a la cabeza.
Genera divisiones, afirman
Ante estas declaraciones, presidentes de Comités del PLRA cuestionaron duramente a Villareal.
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“Ante las recientes declaraciones de la señora concejal Dorotea Villarreal, expresamos nuestro profundo rechazo a toda postura que contribuya a generar divisiones o a debilitar el proceso de unidad que, con esfuerzo, diálogo y compromiso, hemos venido construyendo entre los sectores democráticos de San Lorenzo”, expresaron los presidentes de comités.
La nota fue firmada por Belén Zárate, titular del comité N° 1 de San Lorenzo; Osvaldo Macedo (Comité N°2); Jorge Ledesma (N°3); Ana Mendoza (N°4) y Gerardo Giménez (N° 5).