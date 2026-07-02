Política
02 de julio de 2026 a la - 10:05

San Lorenzo: Renuncia Felipito Salomón y deja una ciudad en ruina

Frentistas esperan que las obras concluyan pronto para que no sean perjudicados económicamente.
La avenida Avelino Martínez es una penosa postal de caos sanlorenzano. En la actualidad el MOPC ejecuta obras en la vía. Lucía González

El cartista Felipe Salomón renuncia a su cargo de intendente de San Lorenzo, para concentrarse en su campaña proselitista con miras al rekutu, y deja una ciudad en ruina con baches por doquier, basura, desorden y calles regadas de agua servida. “Ahata aju”, dijo al presentar su renuncia.

Por ABC Color

Felipe Salomón, quien fungía de intendente desde el 2021, presentó su renuncia ante la Junta Municipal, y al hacerlo, dijo en un video promocional “ahata aju”.

Los ediles municipales eligieron a Hugo Lezcano (ANR) para culminar el actual período municipal y entregar la administración luego al que salga ganador de las elecciones del próximo 4 de octubre.

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“Fueron 4 años y medio, de mucho trabajo, obras y sueños. Muchos se hicieron realidad, y otros todavía están por cumplirse. Estoy un poco más viejo, canoso y pelado, pero valió la pena”, dijo Felipe Salomón.

Horacio Cartes y Felipe Salomón, intendente de San Lorenzo.
Horacio Cartes y Felipe Salomón, quien busca su rekutu.

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Mientras el intendente cartista presentaba su renuncia, muchos sanlorenzanos debían serpentear por las calles para no caer en los profundos baches. Además, la ciudad crece de manera desordenada, con caos vehicular, basura y agua servida que afectan constantemente la calidad de vida de los contribuyentes.

Falta mucho por hacer, una ciudad se transforma con tiempo, planificación y trabajo. Para mí terminó el primer tiempo, pero ahata aju hina”, manifestó el cartista.