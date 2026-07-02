San Lorenzo: Renuncia Felipito Salomón y deja una ciudad en ruina

Felipe Salomón, quien fungía de intendente desde el 2021, presentó su renuncia ante la Junta Municipal, y al hacerlo, dijo en un video promocional “ahata aju”.

Los ediles municipales eligieron a Hugo Lezcano (ANR) para culminar el actual período municipal y entregar la administración luego al que salga ganador de las elecciones del próximo 4 de octubre.

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“Fueron 4 años y medio, de mucho trabajo, obras y sueños. Muchos se hicieron realidad, y otros todavía están por cumplirse. Estoy un poco más viejo, canoso y pelado, pero valió la pena”, dijo Felipe Salomón.

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Mientras el intendente cartista presentaba su renuncia, muchos sanlorenzanos debían serpentear por las calles para no caer en los profundos baches. Además, la ciudad crece de manera desordenada, con caos vehicular, basura y agua servida que afectan constantemente la calidad de vida de los contribuyentes.

“Falta mucho por hacer, una ciudad se transforma con tiempo, planificación y trabajo. Para mí terminó el primer tiempo, pero ahata aju hina”, manifestó el cartista.